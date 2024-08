Futur SUV Coupé Dacia/Renault : à quoi faut-il s’attendre ?

L’automobiliste français adore les SUV et le marché des modèles hauts sur roues est important chez nous, mais aussi en Europe. Parmi ces modèles, les SUV Coupés sont ceux qui affichent l’allure la plus dynamique. Réservée dans un premier temps aux marques haut de gamme, ce type de carrosserie a depuis été adoptée par les constructeurs généralistes, dont Renault, avec le Renault Arkana.

Le Renault Arkana est produit en Corée du Sud dans l’usine Renault Korea Motors depuis 2020 (il se nomme XM3 en Corée) et n’est arrivé chez nous qu’en 2021. Restylé très légèrement en 2023, ce modèle se classe à la dix-septième place des ventes sur le marché français depuis le début de l’année 2024. Malgré ces bons résultats, ce modèle est condamné à disparaître !

Les aventures asiatiques de Renault

Le SUV Coupé Renault Arkana utilise la plateforme CMF-B qui a été pour l’occasion allongée au maximum pour que ce modèle de 4,57 m de long. Cette plateforme va être abandonnée par Renault Korea Motors (ex-Renault Samsung Motors), puisque depuis que l’entreprise chinoise Geely est actionnaire à 34 %, c’est sur une plateforme Geely CMA, prévue pour accueillir des motorisations hybrides, que seront produits les nouveaux modèles pour l’Asie. Le premier d’entre eux, est le Renault Grand Koleos qui reprend la base d’un Geely Monjaro et se voit orné du Losange.

Le Renault Arkana contraint de prendre sa retraite

Ce changement de plateforme chez « RKM » obligerait le Renault Arkana à intégrer un nouveau lieu de production pour survivre. De plus afin de satisfaire aux nouvelles normes environnementales (dont l’Euro 7), il serait également contraint à de profondes modifications. Face à ces deux problèmes, le constructeur Renault a tranché et s’est décidé à arrêter la production en 2025.

L’arrêt de l’Arkana ne poserait pas de problème en France

Pour Renault, l’arrêt de la production du Renault Arkana devrait être compensé en ce qui concerne les ventes en France et en Europe, par l’arrivée du Renault Symbioz ce « Grand Captur » d’allure dynamique, mais aussi par le Renault Rafale, ce grand SUV Coupé qui dispose de motorisation Full Hybrid de 200 ch et 300 ch alors que le Symbioz est limité à 145 ch. Mais la marque à une dimension mondiale et sur certains marchés, l’absence d’un SUV Coupé à tarif abordable fait défaut. C’est le cas en Amérique du Sud où le marché du SUV Coupé est dominé par le Fiat Fastback !

Le Brésil, un marché d’importance pour le Losange

Pour Renault l’Amérique du Sud est un continent important, car le premier pays représentant le plus de ventes pour la marque hors Europe est le Brésil. Là-bas, il a dévoilé l’an dernier le Renault Kardian. Un SUV Urbain de 4,12 m de long qui est produit sur place et sur lequel la marque au Losange compte beaucoup. Mais pour augmenter ses ventes dans la catégorie des SUV, le Losange prévoit déjà de lancer en 2025 un SUV Coupé futur rival du Fiat Fastback.

De gros moyens pour séduire les pays émergents

Pour ce nouveau modèle qui n’a pour le moment qu’un nom de code, Renault va reprendre la base technique du Dacia Bigster qui est encore en phase de développement (commercialisation en 2025). La plateforme CMF-B est là encore utilisée, puisqu’il s’agit de la base des nouvelles Dacia (Sandero, Jogger, Duster…), mais l’identité visuelle ne devrait avoir rien de commun avec celle du Bigster. Si ce futur modèle utilise de nombreuses pièces communes avec le SUV de chez Dacia, il affichera une identité Renault avec un beau losange à l’avant et à l’arrière. Alors que le Renault Kardian mesure 4,12 m, le nouveau SUV Coupé devrait atteindre les 4,60 m de long soit un gabarit proche de celui du Renault Arkana. S’il est conçu pour en priorité pour le Brésil et l’Amérique du Sud, d’autres continents et pays émergents devraient y avoir droit. Ainsi à l’instar du Renault Kardian, ce modèle devrait être produit au Maroc.

Une offensive mondiale à trois milliards d’euros !

Le petit Kardian et le futur SUV Coupé font partie de l’offensive mondiale de la marque Renault qui prévoit de produire huit nouveaux modèles pour les marchés émergents. Pour cela, Renault emploie de gros moyens et prévoit de dépenser 3 milliards d’euros. Ces nouvelles voitures seront dotées des tout derniers perfectionnements de la technique (le Kardian inaugure d’ailleurs treize aides à la conduite). Ainsi le futur SUV Coupé disposera d’une motorisation hybride 4x4 constituée d’un bloc 1.2 48V pour les roues avant et d’un moteur électrique pour entraîner les roues arrière. Le tout sera associé à une nouvelle boîte à double embrayage EDC à six rapports. Cette boîte de vitesse automatique est déjà disponible sur le Kardian et arrivera sur certains modèles en Europe à la fin de 2024.

Plus d’un tiers des Renault sont vendues hors d’Europe !

Pour Renault, il n’est plus question de vendre sur les marchés émergents d’anciens modèles, des Dacia rebadgées, mais de donner à ses clients des modèles inédits. Car les marchés hors d’Europe représentent beaucoup pour la marque au losange. L’an dernier sur les 1 548 748 véhicules vendus dans le monde, 571 113 ont été vendus à l’extérieur de l’Union européenne (principalement au Brésil, en Turquie et au Maroc).

Renault ne doit pas oublier l’Europe

Mais si les pays émergents sont d’importance pour l’entreprise Renault, celle-ci ne doit pas oublier l’Europe. On peut constater que le Renault Kardian vendu au Brésil, grâce à son design attirant et ses caractéristiques techniques, ne dépaillerait pas dans la gamme européenne du constructeur français, et il y a de grandes chances que le futur SUV Coupé que la marque prévoit de lancer sur le continent sud-américain soit à même de séduire les automobilistes européens.

Un futur SUV Coupé pour Dacia et/ou Renault ?

Alors pourquoi ne pas imaginer ce futur modèle dans la gamme du constructeur français ? Et plus encore dans celle du constructeur roumain Dacia. Car avec l’arrivée du Dacia Bigster en 2025 et d’une berline compacte nommée pour le moment C-Neo et de sa déclinaison break en 2026, la gamme du constructeur roumain s’élargit et la possibilité de voir apparaître un SUV Coupé n’a rien d‘incongru d’autant que le modèle brésilien s’équipe de nombreux éléments techniques du Dacia Bigster à commencer par la plateforme.