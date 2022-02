Futur Volkswagen Amarok : nouvelles infos avant la présentation

Si plusieurs marques ont vite jeté l'éponge (Fiat, Mercedes, Renault), Volkswagen persévère sur le segment des pick-up. Logique, la première génération de l'Amarok s'est plutôt bien vendue, avec 815 000 exemplaires écoulés dans le monde en 12 ans.

Toutefois, pour la seconde mouture, Volkswagen ne fera plus cavalier seul. Il s'est associé à Ford, dans le cadre d'un partenariat global afin de développer en commun leurs nouveaux utilitaires. Pour VW, cela permettra d'avoir un pick-up plus rentable. Le prochain Amarok sera ainsi étroitement dérivé du tout nouveau Ranger, dévoilé fin 2021 (et qui arrivera sur nos routes d'ici début 2023). C'est d'ailleurs Ford, grand spécialiste du genre, qui a développé la base.

Le Volkswagen va cependant avoir le droit à un look distinct, comme le montrent les teasers publiés par la firme germanique. Toute la partie avant sera spécifique. Il y aura par exemple des optiques qui font corps avec la calandre. Les passages de roues seront aussi plus anguleux sur le VW. À l'arrière, les feux ou le volet de benne seront propres à l'Amarok. En revanche, pour des questions d'économies, la partie centrale avec les portes sera partagée. L'habitacle montera en gamme, en reprenant par exemple le grand écran tactile vertical de 12 pouces vu sur le Ranger.

L'Amarok va prendre 10 centimètres en longueur, et mesurer ainsi 5,35 mètres. Le châssis sera aussi plus large, ce qui améliorera la surface de chargement de la benne. Une euro-palette passera entre les passages de roues. Avant de songer à l'hybride, l'Amarok sera lancé avec un V6 TDI.