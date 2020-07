Future Citroën C5 : un premier aperçu de sa silhouette originale

Citroën est enfin de retour dans les catégories des berlines classiques. Du côté des compactes, la marque vient de présenter une toute nouvelle C4, qui sera dans les concessions en fin d'année. Et elle enchaînera en 2021 avec une nouvelle familiale.

À ce jour, le mystère demeure sur le nom de l'auto, ce peut être C5 ou C6 si le constructeur veut mieux la placer au sommet de sa gamme, au-dessus du C5 Aircross. La voiture est pour l'instant codée en interne E43. Et le développement semble bien avancer à en croire cette image, relayée par Worldscoop après être apparue visiblement en Chine.

Si aucun prototype n'a encore été immortalisé sur la route, on a ici des caisses à nue de l'auto. Et même si on ne voit qu'un bout sur une image de qualité moyenne, le cliché est riche en enseignements. On peut ainsi deviner une forme de l'arrière très arrondie, qui semble à mi-chemin entre la berline et le break.

Cette impression peut toutefois être accentuée par l'angle de la photo. Mais il semble clair qu'après une nouvelle C4 qui emprunte aux mondes des coupés et des SUV, Citroën va poursuivre sur sa lancée dans l'idée de la silhouette originale afin de se démarquer face à une concurrence conservatrice. Sur le marché des berlines familiales, le pari peut sembler risqué… mais il est tout aussi risqué de revenir avec une voiture très classique.

Sur la photo, on voit aussi que le vitrage latéral se prolongera jusqu'au bout. Cela avait été annoncé par le concept Cxperience (photo ci-dessous), qui s'inspirait de la CX. Une évocation rétro comme sur la C4, qui ose des clins d'œil à la GS. On remarque aussi que les feux partiront en deux morceaux sur les ailes, la signature lumineuse pouvant former un Y de chaque côté.