Future norme Euro7 : les constructeurs européens en colère !

À partir de 2025, la norme Euro7 viendra remplacer Euro6. Présenté en novembre dernier par la Commission européenne, le projet de loi encadrant cette future norme suscite actuellement quelques levées de boucliers de la part des constructeurs auto et poids lourds.

Dans les grandes lignes, Euro7 prévoit notamment une limite de rejet fixée à 60 milligrammes de NOx par kilomètre pour les voitures neuves. Pour la Commission européenne, ce seuil, commun à toutes les motorisations, devrait permettre de réduire de 35 % la pollution au dioxyde d’azote émise par les véhicules légers d’ici à 2035. Sans s’arrêter aux moteurs, Euro7 devrait également limiter la pollution émise par les freins et les pneus. De nouvelles restrictions, plus poussées concernent également les poids lourds, qui devront quant à eux s’y plier avant 2027.

Un mois après la présentation du projet de loi, les industriels dénoncent l’absence de concertation, et un calendrier difficilement tenable. Président de l’Association des constructeurs automobiles européens, la puissante ACEA, le directeur général de Renault, Luca de Meo prévient déjà : « Les propositions de normes Euro 7 détourneraient massivement des ressources humaines et financières nécessaires à l'électrification, au moment même où d'autres régions du monde créent un environnement attractif pour la mobilité zéro émission. »

Un des autres griefs avancés par les industriels contre ces nouvelles restrictions concerne le surcoût qu’elles engendreraient sur la facture finale. Si la Commission européenne l’évalue entre 90 et 150 €, du côté des constructeurs on l’estime plutôt entre 600 et 1 600 €. Et cela pour des « bénéfices environnementaux marginaux » selon les industriels. Selon l’ACEA, « Pour les camions, les normes Euro 7 vont réduire les émissions de NOx de seulement 2 %, après une réduction des émissions de 80 % pour tout le transport routier entre 2020 et 2035. »

Déjà critiqué par diverses ONG pour son manque d’ambition environnemental et un impact restreint sur la pollution, Euro7 ne semble pas non plus satisfaire les industriels, qui râlent de devoir consentir à de lourds investissements pour si peu de résultats probants.

Une situation finalement bien paradoxale.