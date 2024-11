Grâce à Toyota, la marque Subaru va offrir à son Forester une motorisation hybride en 2025

La marque Subaru est spécialisée dans les modèles à quatre roues motrices. Sur le marché français, pénalisée par le malus, la marque n’a dans son catalogue qu’un modèle électrique, le Subaru Solterra. Ce n’est pas le cas chez nos voisins belges où la marque japonaise propose des versions mild-hybrid du Subaru Crosstrek et du Forester, ainsi que l’ancien break surélevé Outback et le Solterra.

Pour le Subaru Forester du marché belge, il s’agit de l’ancien modèle restylé, alors qu’en Amérique du Nord, Subaru a lancé la sixième génération de son Forester équipé d’un moteur boxer quatre cylindres de 2,5 l de cylindrée et 180 ch, il est associé à une transmission à variation continue Lineartronic. C’est ce modèle qui vient d’être surpris par nos chasseurs de scoop, mais au lieu du seul moteur thermique atmosphérique, celui-ci est associé à un système hybride auto rechargeable provenant de chez Toyota.

Toyota apporte son aide pour l’hybride

Ce prototype noir mat transporte des ingénieurs de chez Subaru chargés de voir comment se comporte cette nouvelle motorisation hybride autorechargeable. Pour créer cette motorisation, la marque Subaru s’est tournée vers Toyota pour disposer du système hybride proche de celui de la Toyota Prius afin de l’associer à une motorisation atmosphérique de type boxer.

L’hybridation aide le moteur boxer

Le moteur est donc un quatre cylindres boxer de 2,5 litres qui développe 158 ch et 208 Nm de couple, il est associé à une petite batterie lithium ion de 1,1 kWh qui est placée à l’arrière du véhicule. Cette dernière est reliée à deux moteurs électriques dont l’un est chargé de recharger la batterie tandis que l’autre (118 ch et 270 Nm de couple) aide le moteur thermique dans les phases d’accélérations et de démarrage et peut mouvoir la voiture sur de courtes distances. Le Forester hybride reste un 4x4 et dispose pour cela d’un arbre de transmission pour entraîner les roues arrière.

Interrogation pour la France

Cette inédite motorisation hybride sera disponible en premier avec le nouveau Subaru Crosstrek vendu au japon à la fin de l’année et intégrera le compartiment moteur du Forester hybride qui sera vendu sur le marché d’Amérique du Nord en 2025. Pour le moment on ne connaît pas la puissance cumulée de ce SUV ni s’il va être finalement vendu en France, on sait juste qu’il est prévu qu’il arrive en Europe en 2026.