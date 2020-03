Essai - Subaru Forester 5 (2020) : petit pas de l'hybridation

EN BREF 5e génération Uniquement hybride A partir de 39 990 €

Pour les personnes qui connaissent Subaru, le nom de la marque japonaise reste indéniablement associé au rallye, pourtant cela fait très longtemps que le constructeur a déserté les pistes du championnat du monde. Depuis l’arrêt de la compétition et la fourniture à la gendarmerie de véhicules pour les brigades d’intervention autoroutières, Subaru a bien du mal à se faire une place sur le marché européen mais également français. En 2019, Subaru a vendu seulement 510 exemplaires. Heureusement pour la firme nippone, la situation est nettement plus favorable aux États-Unis et au Japon.

"Seulement 500 ventes en France en 2019, Subaru subit de plein fouet le malus"

Un style très ... cubique

Pour en revenir à notre Forester, cette cinquième génération est directement inspirée du Viziv Concept présenté au Salon de Los Angeles 2016. Esthétiquement, bien qu’il soit entièrement repensé, ce nouveau Forester reste dans la lignée des précédentes générations. Alors certes, côte à côte, les différences sont visibles mais on est très loin de la révolution. Parmi les choses les plus apparentes, on notera le nouveau dessin des projecteurs, du bouclier tandis que les feux arrière débordent désormais sur le hayon. L’ensemble est très cubique. La longueur atteint 4,63 m soit 2 cm de plus que l’ancien.

Un intérieur vaste et accuillant

À l’intérieur, on est très loin de la profusion d’écrans comme certains concurrents. La planche de bord quasi identique à celle de la dernière Impreza, reste classique mais de bonne facture. En son centre trône un écran multimédia tactile 8 pouces qui reçoit les derniers raffinements notamment la compatibilité Androïd Auto et AppleCar Play. Il est surplombé par un autre qui permet de suivre en temps réel le fonctionnement du système hybride et de la transmission intégrale Le conducteur devra pour sa part se contenter d’une instrumentation traditionnelle c’est-à-dire à aiguilles. La qualité de fabrication, point faible des constructeurs japonais pendant de longues années a énormément progressé avec sur notre modèle haut de gamme du cuir surpiqué ou des plastiques moussés. Dommage que la multiplication des écrans rende l'ergonomie un peu complexe.Un défaut compensé par la manipulation aisée et très fluide du système multimédia.

L’un des points forts du Forester est son habitabilité.Avec un empattement de 2,67 m soit 3 cm de plus que la précédente génération, les passagers arrière ne manqueront pas d’espace et la place centrale n’est pas sacrifiée pour une fois. Le volume du coffre atteint pour sa part 505 litres. Une donnée intéressante mais attention la hauteur sous la planche n’est pas très importante et les passage des roues sont encombrants. La banquette arrière peut se rabattre à partir du coffre et elle dégage une surface quasi plane.