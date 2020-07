Grosses pertes pour Volkswagen au premier semestre

C'est la journée des pertes. Après la grosse désillusion de Renault, c'est au tour de Volkswagen d'annoncer les premiers chiffres du semestre qui vient de s'écouler. Avec une baisse des livraisons de 27 %, la baisse des revenus est importante : les pertes opérationnelles sont de 800 millions d'euros, alors que Volkswagen AG avait gagné 10 milliards d'euros sur l'opérationnel au premier semestre 2019.

Malgré un prévisionnel annoncé comme "sévère" au niveau des livraisons en fin d'année, Volkswagen s'attend malgré tout à finir l'année dans le positif, relevant un peu la tête en deuxième moitié d'année.

Une période des plus difficiles pour Volkswagen qui n'avait pas connu pareille déconvenue depuis la fin de la seconde guerre mondiale, d'autant plus que le groupe allemand projette de doubler sa valorisation boursière et d'aller tutoyer les 200 milliards d'euros. Pour l'instant, Volkswagen ne pèse "que" 70 milliards d'euros, très loin de la valeur d'un Toyota, son concurrent principal à l'échelle mondiale.

Un signe positif toutefois dans cette crise : alors qu'Audi a plongé au premier semestre et est en pleine période de restructuration, Porsche a enregistré des profits malgré des livraisons en légère baisse à - 15 %.