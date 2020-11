Groupe Renault va fournir des milliers de Spring et Zoe à Leclerc pour la location

Comme le rappelle justement Renault dans son communiqué, les liens qui unissent le losange à E.Leclerc en matière de mobilité vertueuse sont désormais anciens. Ils ont même 10 ans, puisque le premier contrat remonte à 2010, alors que la Zoe était encore en cours de gestation. Deux ans plus tard, les premières Zoe investissent la flotte de voitures de collaborateurs.

S'il fallait illustrer à quel point les commandes de flotte pour les entreprises et les instances publiques représentent une part non négligeable des immatriculations de véhicules électriques en Europe, en voici une nouvelle preuve : après les Peugeot e-208 d'Engine, voici les Zoe et Spring de Leclerc.

E.Leclerc, qui fait partie de ces entreprises qui vise un gros parc de bornes de recharge (10 000 d'ici 5 ans), vient de renouveler ses accords avec Renault. Le constructeur au losange annonce en effet que 4000 véhicules ont été commandés par E.Leclerc Location, la filiale mobilité du géant de la grande distribution.

Certains diront que c'est plutôt "malheureux pour l'emploi français", mais c'est ainsi : sur les 4000 véhicules commandés, 3000 sont des Dacia Spring, qui, on le rappelle, sont assemblés en Chine. Le reste, à savoir 1000 véhicules, sont des Renault Zoe bien françaises, celles-ci.