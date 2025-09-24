Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Guillaume Sicard (Renault) : "Il y a aujourd’hui deux fois plus de points de charge électrique que de pompes à essence."

Dans Salons / Salon de Lyon

Pierre-Olivier Marie

Le patron de Renault adopte une posture plus conquérante que ses concurrents sur l’électrique, et évoque l’importance du "Made in France" pour sa gamme de modèles zéro émission.

Comme à chaque salon, Caradisiac reçoit sur son stand de grands patrons du secteur automobile pour évoquer l’actualité de la marque qu’ils dirigent. On commence cette série avec Guillaume Sicard, patron de Renault France, qui dresse un panorama plus optimiste du marché automobile – notamment pour l’électrique -  que la plupart de ses confrères : "On a aujourd’hui deux fois plus de points de charge publics que de pompes à essence. Vous avez aussi une fiscalité plus avantageuse, des coûts d’usage moins élevés que sur le thermique, et un leasing social va aider à accélérer les choses. Tous ces facteurs vont contribuer à développer l’électrique."

Il faut dire que la marque au Losange a le vent en poupe cette année. La Clio est numéro 1 des ventes toutes catégories confondues, et de loin : il s’en est écoulé près de 67 000 unités depuis le début de l’année contre 47 000 à sa première poursuivante la Peugeot 208.

Renault affiche aussi au premier semestre une part de marché de 20,4% sur l’électrique qui le place près de 10 points devant Peugeot. La Renault 5 est leader des ventes du segment, et le Scénic s’y place dans le Top 5. Une Renault 5 dont la version Five, récemment essayée par Caradisiac, s’avère bien placée en termes de tarifs : "on démarre à 120 € par mois", précise Guillaume Sicard.

Le stand Renault à Lyon permet d’approcher la gamme E-Tech electric (Renault 5, Renault 4, Megane et Scenic), ainsi que la gamme hybride (Clio, Captur, Symbioz, Austral, Espace et Rafale). A cela s’ajoutent 26 véhicules disponibles à l'essai.

