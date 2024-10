Henry Ford ou la face sombre de l’homme aux voitures noires

Un film à charge ? C’est un euphémisme. Pourtant, dans son documentaire, disponible en replay sur France 5, Nicolas Glimois ne se contente pas de décrire la face sombre d’Henry Ford. Il revient longuement sur le destin incroyable du garçon de ferme de Dearborn dans le Michigan devenu multimilliardaire, sur sa vision d’un siècle qu’il va façonner grâce à son idée fixe : la voiture pour tous, cette automobile qui va redessiner l’Amérique, et au-delà, le monde entier.

Mais il y a l’autre Henry Ford, l’antisémite, celui qui se répand chaque semaine dans le Dearborn Independant, le quotidien local qu’il a racheté par le truchement d'un ami, et ou il expose sa haine des juifs. Les livres ? Il n’aime pas ça « ils brouillent l’esprit ». Pourtant, il en écrira un : The International Jew, ou il explique que « la vérité est dans ses écrits et dans son journal et non dans la presse classique aux mains des juifs, cette incarnation du mal. ». En 1927, il s’excusera d’avoir tenu de tels propos, mais 10 ans plus tard, il est décoré de la Grand-Croix de l’ordre de l’Aigle allemand par le régime nazi. Une décoration qu'il accepte.

Une curieuse conception de l'ordre social

Il y a aussi le Ford antisyndicaliste, celui qui avec l’aide de son DRH et chef de la sécurité, recrute une milice de 3 500 hommes chargée d’intimider les éventuels grévistes, comme en 1932, ou ces hommes de main, aux côtés de la police, ouvrent le feu sur les ouvriers. On dénombrera 4 morts et 25 blessés.

Le documentaire revient également sur le côté social du milliardaire de Dearborn, celui qui double le salaire de ses employés, et passe la journée de travail de 9 à 8 heures Mais il met également en place un code social strict. Un ouvrier Ford ne doit pas fumer, ni boire d’alcool et se doit d’avoir une hygiène irréprochable. Des inspecteurs contrôlent les bonnes pratiques en débarquant directement au domicile des salariés. En cas de non-respect du règlement, une retenue sur leur salaire est appliquée. Et en cas de récidive, ils sont purement et simplement licenciés.

Des héritiers pour perdurer

Évidemment, ces frasques et cette idéologie trouble rappellent d’autres personnages qui, de Ferdinand Porsche à Elon Musk en passant, dans une moindre mesure, par Enzo Ferrari, n’ont pas toujours été à la hauteur de leur œuvre. Heureusement, d’autres leur ont succédé et notamment les fils et petits fils d’Henry Ford. Et si plus de 100 ans plus tard, l’ovale flotte toujours au dessus de Dearborn, ce n’est pas seulement à cause de son fondateur.