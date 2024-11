Hertz brade ses Maserati Grecale au prix d'une Peugeot e-2008 neuve

Un SUV Maserati Grecale contre l'équivalent d'une Peugeot e-2008 neuve ça vous dit ? Voici les occasions Hertz avec des exemplaires qui débutent sous la barre des 40 000 euros après conversion.

Car oui, ce déstockage du parc du loueur se déroule aux États-Unis via le site dédié Hertz Car Sales. Les autos proposées dans plusieurs variantes et couleurs débutent à partir de 40 227 dollars. Oui, cela représente seulement 38 370 euros. À titre d'exemple, une Peugeot e-2008 neuve démarre à partir de 35 500 euros avant bonus et prime à la conversion.

Des kilométrages bas

Pour enfoncer le clou, les kilométrages affichés ne sont pas démotivants. Les véhicules surélevés disposent d'odomètres donnés pour 2 471 kilomètres à un peu plus de 20 000 kilomètres. En France, les premiers prix débutent à partir de 70 000 euros avec des kilométrages dépassant les 60 000 kilomètres.

Jusqu'à 530 chevaux en version Trofeo

Pour rappel, le Maserati Grecale embarque sous son capot un V6 3,0l biturbo qui associé au badge Trofeo délivre 530 chevaux pour 620 Nm de couple. Une sacrée mécanique qui lui permet de réaliser l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et une vitesse maximale de 285 km/h. Prix catalogue : 121 600 euros, avant malus de 60 000 euros.