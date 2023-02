Hilux, le pick-up mythique de Toyota

Toyota Hilux, un formidable destin

C’est en 1968 que l’histoire du Toyota Hilux commence, alors que les jeunesses du monde entier manifestaient leur désir de liberté. Ce pick-up initialement deux portes vient, au même moment, chambouler le secteur automobile. Développé et produit par Hino Motors, il dispose à l’époque d’un moteur de 1,5 l associé à une boîte manuelle à quatre vitesses. Avec son look intemporel, sa robustesse inégalée et son vaste espace de stockage, il conquiert les professionnels comme les particuliers. Les années passent et sa fiabilité, même en conditions extrêmes, assure son succès. La deuxième génération arrive dès 1972. Les lignes de ce baroudeur surnommé « Highway » sont modernisées. L’assistance au freinage, ainsi que la transmission automatique à trois vitesses, font leurs apparitions. Hilux s’impose alors comme une référence dans son segment.

A l’occasion de son 10e anniversaire, apparait sa 3e évolution. A l’époque l’Hilux se décline en trois versions de longueur standard tandis que les premières déclinaisons avec carrosserie longue voient le jour. Toyota oriente sa gamme d’Hilux vers des finitions de plus en plus axées sur le confort avec des déclinaisons haut de gamme à l’habitacle spacieux. En 1981, le 1er Hilux avec deux rangées de sièges et quatre roues motrices fait son apparition. Lors de la sortie de la 4e génération du pick-up et alors qu’il est déjà un succès mondial, le constructeur japonais innove avec un nouveau design intérieur et extérieur.

Puissance, robustesse et confort sont de retour pour la 5e génération d’Hilux qui règne de 1988 à 1997. La série suivante est produite jusqu’en 2004. Proposée avec deux ou quatre roues motrices, Hilux continue de séduire tous les publics, à travers ses 20 déclinaisons de modèles.

Quand la 7e génération voit le jour, Hilux est alors vendu dans cent quarante pays. Le véhicule, devenu un incontournable est toujours aussi fiable. Mais à l'image d’un SUV, il s’améliore et se met à proposer un confort de conduite optimal. C’est en 2015 qu’Hilux entre dans une nouvelle ère, avec la naissance de sa 8e génération. Style affirmé, sécurité renforcée, technologie de pointe et habitacle généreux : tout est réuni pour que la légende continue. D’ailleurs, les chiffres sont là pour le prouver. En 2018, la production d’Hilux était assurée par cinq sites installés en Argentine, en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Malaisie et au Pakistan. Toutes ces implantations ont permis à Toyota d’assurer les ventes à hauteur de 574 000 exemplaires.

Hilux, un futur radieux

Avec son système d’assistance au démarrage en côte et son contrôle en descente, la nouvelle génération d’Hilux vous accompagne à chaque instant de votre vie. Ses performances le prouvent. Quel que soit le modèle choisi, vous pouvez compter sur une benne affichant une charge utile pouvant atteindre 1 tonne. Cet espace de stockage peut mesurer jusqu’à 2 315 mm de long et 1 575 mm de large. Les renforts en acier de la ridelle peuvent, quant à eux, peuvent supporter jusqu’à 300 kg. Les crochets d'arrimage sont montés sur la plateforme pour une sécurisation efficace de vos chargements. Quant à la capacité de remorquage, elle peut atteindre 3,5 tonnes et est soutenue par un système de contrôle anti-louvoiement.

Le Toyota Hilux continue sa lancée pour répondre à tous les besoins : Châssis Cabine deux roues motrices, Simple Cabine (2 ou 4 roues motrices) et Xtra Cabine ou Double Cabine avec transmission AWD. Toutes les versions sont équipées d’une boîte manuelle six vitesses associée à un moteur diesel 2.4 l de 150 ch ou 2.8 l de 204 ch. Côté confort, les productions ultérieures à septembre 2021 disposent de la climatisation automatique bi-zone, d’un compartiment réfrigéré dans la boîte à gants ainsi que d’un système d’ouverture et de démarrage sans clé.

Un véhicule aux multiples facettes

Au-delà de sa robustesse et de sa fiabilité indéniables, Hilux sait déployer ses capacités et s’adapter pour répondre aux besoins de ses fidèles utilisateurs, en particulier les professionnels. Grâce à sa collaboration avec un réseau de partenaires, Toyota propose en effet de nombreuses transformations homologuées : de l’hydrocureur à la benne levante en passant par la dépanneuse… Le tout est sécurisé par la technologie « Toyota Safety Sense » qui vient compléter ces éléments et fait du Hilux un compagnon sécurisant, disposant des dernières technologies disponibles sur le marché.

La naissance d’une communauté

Hilux a su conquérir le monde et s’affirmer comme best-seller. En France, au fil des années, le baroudeur s’est vu fédérer une véritable communauté de passionnés. Ils étaient nombreux à se retrouver, en 2022, à l’occasion de la soixantaine d’Hilux Party organisées par le réseau de distributeurs. Véhicules de dernière génération ou modèles collectors : les fidèles utilisateurs et prospects se sont retrouvés dans une atmosphère conviviale et festive. Au programme : rencontres, essais tout-terrain, buffets et émotions.

Victorieux du Dakar 2023, Hilux fait des miracles lorsqu'il est piloté par le duo Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel. Course après course, il démontre son incomparable fiabilité, et accumule les points au championnat du monde de W2RC, déjà remporté en 2022.

Pour Hilux, la mythique course de Rallye-Raid aux confins du désert n'a plus de secrets puisqu'il comptabilise déjà trois victoires dont deux consécutives. Lors de cette dernière édition du DAKAR (2023), sur les cinq premiers du classement, quatre pilotes roulaient en Hilux. Ses performances suscitent l’admiration bien au-delà des conducteurs d’Hilux, forgeant un peu plus le mythe du meilleur des pick-ups !

Depuis 1968, Hilux fait les beaux jours de Toyota, mais aussi de ses propriétaires. Cela fait maintenant 8 générations que ce pick-up est un modèle de robustesse, de confort et de puissance. Vendu à plus de 18 millions d’exemplaires depuis sa création, Hilux prouve, avec sa dernière version, qu’il a encore un bel avenir devant lui.