Honda Civic 2022 : rendez-vous mardi 14 juin pour les premières images en direct de l'essai

Comme la tour Eiffel à Paris, où le Mont-Blanc en Savoie, cette Civic fait partie du paysage. Et pour cause, voici 50 ans qu'elle traîne ses jantes sur nos routes. Dix générations se sont succédées jusqu'à aujourd'hui, et ce sera désormais au tour de la 11e de reprendre le flambeau.

Une auto qui, contrairement à la précédente, se révèle assez sage côté esthétique. Du moins plus sage que sa devancière. Lignes moins travaillée, plus classiques, dimansions en hausse, nouvelles signatures lumineuses sont au menu.

Et dans l'habitacle, finies les exentricités de la génération actuelle. La planche de bord revient à beaucoup plus de classicisme. Le but ? Probablement de ratisser plus large, et de ne déplaire à personne.

Autre évolution majeure, du moins en France, la Civic sera désormais uniquement proposée chez nous en hybride. Fini le pur thermique et le diesel. On trouvera donc un bloc de 2.0 de cylindrée et 184 ch, qui promet de rester sous les 5 litres de consommation et 110 grammes de CO2 par kilomètres.

Enfin, côté pratique, Honda conserve la très bonne habitabilité, et un volume de coffre toujours aussi intéressant de 478 litres. Facile quand la longueur, non communiquée, semble toutefois avoisiner les 4,60 m !

Retrouvez-nous demain mardi 14 juin dans la matinée, pour découvrir les premières images en direct de notre essai, dans la région de Madrid, en Espagne.