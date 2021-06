Honda dévoile la nouvelle Civic hybride

La Civic rentre dans le rang ! Après plusieurs générations au look original, la onzième version se dote d'un style nettement assagi. Honda assume. Le but est de donner un air plus haut de gamme à sa compacte… et de plaire à la clientèle conservatrice américaine.

Les USA sont d'ailleurs clairement la priorité de la Civic, où la marque a d'abord présenté la variante à coffre, au printemps. Elle lève aujourd'hui le voile sur la "Hatchback", la déclinaison à hayon, davantage pensée pour l'Europe. Mais là encore, le véhicule sera d'abord lancé de l'autre côté de l'Atlantique et arrivera chez nous à l'automne… 2022 ! Pour le Vieux Continent, le constructeur va plutôt miser sur le nouveau HR-V, attendu dans les concessions d'ici le début de 2022.

Comme le SUV urbain, la nouvelle Civic ne proposera chez nous qu'une motorisation hybride e:HEV. Lorsque la compacte rejoindra nos concessions, toute la gamme Honda en Europe sera ainsi électrifiée. Le constructeur ne donne toutefois pas encore les informations techniques. D'ailleurs, le communiqué de presse de la division européenne est très court et ne dit pas grand-chose.

Il faut ainsi regarder du côté de la presse américaine pour savoir que cette Civic 5 portes mesure 4,55 mètres de longueur, un gabarit géant dans la catégorie. La silhouette s'inspire de l'univers des coupés, avec une lunette très inclinée. De quoi apporter du dynamisme. Mais pour le reste, la Civic fait donc dans la sobriété, comme en témoignent l'ensemble phares/calandre minimaliste. Un classicisme que l'on retrouve à bord. Un mal pour un grand bien, car la présentation fait un grand bond en avant.

Rendez-vous donc dans plus d'un an pour voir en réel cette Civic 11 !