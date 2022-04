Honda dévoile un nouveau SUV basé sur la Civic

Un HR-V peut en cacher un autre. Honda vient en effet de dévoiler de l'autre côté de l'Atlantique une nouvelle version du HR-V, mais celle-ci n'a rien à voir avec celle qui a été lancée il y a quelques semaines chez nous. Toutefois, ce véhicule ne sera pas réservé aux États-Unis.

Il y a quelques jours, Honda a annoncé le lancement d'un nouveau SUV hybride en Europe, glissé entre "notre" HR-V et le CR-V. Et il s'agit de ce véhicule. Il devrait donc avoir une appellation différente sur le Vieux Continent.

Ce véhicule peut s'apparenter à une Civic crossover. Il reprend ainsi la base de la nouvelle génération de la compacte (lancée en Europe cet automne). Annoncé chez nous avec un moteur hybride, il devrait donc reprendre l'ensemble technique de la Civic, composé d'un 2.0 essence et de deux blocs électriques, avec une puissance maxi cumulée de 184 ch.

Côté look, la division américaine met en avant un caractère plus sportif que l'ancien HR-V. Il y a bien une bouche agressive qui tente de donner du caractère. Mais l'ensemble du design reste bien sage, surtout à côté du HR-V lancé en Europe, qui a pris des allures de petits SUV coupé.

On sent que ce modèle est davantage calibré pour une clientèle familiale américaine, qui sera la première servie, à partir de cet été, un an avant les Européens donc.