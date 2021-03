Honda et son filtre d'habitacle "premium" anti-infection

En réponse à

En cas d'éternuement ou de toux tu as rien à faire dans une voiture surtout avec quelqu'un d'autre dedans sauf si c'est pour aller chez le médecin en cette période (dans ce cas tu ouvres les vitres)

On oublie trop souvent de dire que la circulation du COVID c'est avant tout parce qu'il y a des personnes symptomatiques qui s'en foutent et continuent de vivre et de véhiculer le virus comme si de rien n'était. C'est eux le problème en réalité (les super-contaminateurs : 1 personne sur 2 contaminés parait-il).