Honda s’apprête à faire renaître le coupé Honda Prelude

À Goodwood en Angleterre cet été, lors du Goodwood Festival of Speed le constructeur japonais Honda a présenté au public européen sa vision de la prochaine génération (la sixième) de sa Honda Prelude. Affichant comme les précédentes une carrosserie de coupé, la Honda Prelude était à Goodwood présentée sous la forme d’un concept-car. Désormais c’est d’un prototype de la voiture de série qu’il s’agit, il vient d’être surpris par nos chasseurs de scoop.

C’est effectivement sur la route que la future Honda Prelude vêtue d’un élégant camouflage à motifs géométriques bleu et blanc que le coupé japonais effectue des longs essais de mise au point. Si cinq générations de Honda Prelude ont vu le jour entre 1978 et 2001, cette sixième génération affichera une allure beaucoup plus moderne que les précédentes et se dotera d’une motorisation hybride.

Un moteur hybride comme tout le monde

Depuis 25 ans et la Honda Insight, Honda produit des voitures à moteur hybride. À l’instar des berlines Jazz et Civic et des SUV HR-V, ZR-V et CR-V qui composent la gamme du constructeur en Europe, la Honda Prelude ne pouvait échapper à une motorisation hybride. Pour Honda la création de la sixième génération de Prelude ne constitue en rien un hommage à celles qui l'ont précédé et les seuls points communs entre toutes sont la présence de places arrière et des deux portes.

Des lignes douces et un zeste de Civic Type R

Ainsi, la nouvelle venue n’aura pas droit aux roues arrière directrices. Un équipement que la Prelude de troisième génération avait inauguré à l’échelle mondiale, puisque la Nissan Skyline R31 qui l’avait précédé et qui étaient aussi équipée d'un tel système s’était cantonnée au marché japonais. Conçue sur une base de Honda Civic, la Honda Prelude devrait partager quelques éléments avec l’actuelle Honda Civic Type R à moteur thermique.

Une ligne qui rappelle celle du concept-car

Cette auto devrait être dévoilée vers la mi-2025, pour une commercialisation en fin d’année ou au début de 2026. Le style de cette auto sera très proche de celui du concept-car de Goodwood et l’on peut voir sur le prototype camouflé que celui-ci semble être un copié-collé du concept-car. Il reste encore pas mal de questions sans réponse : quelle sera la puissance de la motorisation hybride intégrée au compartiment moteur de ce futur modèle et quel sera son tarif ?