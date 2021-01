Hyundai annonce le Kona N

Dans quelques semaines, Hyundai lèvera le voile sur le Kona N. Ce sera le premier SUV sportif de la firme. La marque coréenne vient de publier des images d'un prototype, qui reste bien camouflé. À part la double sortie d'échappement et les jantes, les spécificités esthétiques sont donc encore bien cachées.

Sur le plan technique, Hyundai donne une information importante : on trouvera sous le capot un moteur 2.0 turbo, associé à une boîte double embrayage DCT à 8 rapports. Ce Kona N s'annonce donc plus musclé que la nouvelle i20 N, qui est équipée d'un 1.6 T-GDi de 204 ch. Aura-t-il 275 ch comme la dernière évolution de l'i30 N ? Il serait ainsi plus proche du Volkswagen T-Roc R, fort de 300 ch, que du Ford Puma ST, doté de 200 ch.

L'affaire peut toutefois vite être classée si Hyundai décide de ne pas commercialiser en France le modèle, à cause de rejets de CO2 élevés, qui entraîneraient un malus dissuasif. Il faudrait alors se contenter d'un Kona (qui vient d'être profondément restylé) avec la finition pseudo-sportive N Line. Chez nous, Hyundai mise surtout sur la version hybride et la version électrique !