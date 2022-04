Hyundai Genesis Coupé 3.8 V6 (2009-2013) : le pur-sang du matin calme, dès 15 000 €

Les collectionnables, c’est quoi ? Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde ! Pourquoi la Hyundai Genesis V6 est-elle collectionnable ? Gros V6 atmo, propulsion, pont autobloquant, la formule de la Hyundai Genesis Coupé relève désormais d’un passé qu’on regrette déjà, en ces temps d’électrification galopante. De surcroît, son type de carrosserie se fait lui aussi bien rare, y compris dans la gamme importée par le constructeur coréen. Ajoutons que la Genesis a été écoulée au compte-goutte chez nous, ce qui la rend d’autant plus originale et attractive.

On le sait peu en Europe, mais Hyundai a produit nombre de hauts de gamme. Vous rappelez l’Azera qui a succédé à la XG ? Non ? Normal, elle n’a pas eu de succès, la faute à un manque d’image certain, un look banal et un prix élevé. Et le coupé FX, il vous dit quelque chose ? Non plus ? Bon. Ces deux modèles ont été remplacés chez nous en 2009 par la Genesis, dont le nom plus fédérateur cache une technique radicalement changée. Finie la traction, place à la propulsion ! Surtout, la Genesis ne sera proposée en France qu’en coupé, le constructeur ayant compris que le marché des grandes berlines non seulement restreint mais aussi dominé par les modèles à très forte réputation.

Deux motorisations sont proposées : un 2,0 l turbo de 210 ch et un 3,8 l V6 atmo de 303 ch. Doté d’une injection directe et d’une distribution à calage variable, ce bloc se targue d’un raffinement enviable. De plus, jamais le coréen n’avait commercialisé en France de modèle aussi puissant !

Côté trains roulants, on s’est donné les moyens de ses ambitions. La Genesis a droit à un bel essieu multibras à l’arrière, où l’on trouve également un différentiel à glissement limité. Rien que ça ! Le tout s’enveloppe d’une carrosserie plutôt charismatique, agressive, élancée et bien équilibrée.

Pour couronner le tout, le prix de la version V6 n’est même pas délirant : 35 990 €, soit 41 000 € actuels selon l’Insee. L’équipement est riche : sellerie cuir à réglages électriques, toit ouvrant, clim auto… Mais un détail pourra perturber le sportif : le V6 ne peut s’atteler qu’à une boîte automatique, comptant 6 rapports. Hyundai n’a que des ambitions mesurées pour son coupé en Europe, dont il ne prévoit de vendre que 200 unités par an : la voiture a d’abord été conçue pour plaire aux Américains.

Et il a bien fait, car la clientèle, du moins française, la boude. En 2012, la Genesis est restylée. À cette occasion, le style évolue peu mais la mécanique nettement plus : le V6 grimpe à 347 ch, mais conserve la boîte auto, certes nantie de deux rapports supplémentaires, dans l’Hexagone. Faut de ventes, la commercialisation s’interrompt en 2013. Ce sera la fin des grands coupés coréens chez nous, la Genesis de génération suivante étant vendue en France sous forme de… berline.

Combien ça coûte ?

En V6, le coupé Hyundai se déniche dès 15 000 € avec environ 130 000 km au compteur. À 18 000 €, on accède à de beaux exemplaires affichant moins de 80 000 km, et à 20 000 €, des autos de moins de 50 000 km s’offrent à vous.

Quelle version choisir ?

Vu sa puissance accrue, la V6 restylée semble plus attractive. Encore faut-il en trouver une ! Moins de 20 unités auraient été écoulées en France…

Les versions collector

Vu sa rareté, la Genesis V6 Coupé est par essence un collector. A fortiori en 347 ch. Pour une fois, on citera une variante non vendue en France mais trouvable : celle en boîte manuelle, qui a été proposée en Belgique par exemple.

Que surveiller ?

Dans l’ensemble, la Genesis V6 est très fiable. La garantie de 5 ans offerte en France a, par ailleurs, incité les propriétaires à la faire entretenir régulièrement, tandis que les pépins ont longtemps été pris en charge. Parmi eux, on dénombre pas mal de bugs électroniques, ainsi qu’une certaine fragilité de la peinture. Côté moteur, on a relevé quelques cas de décalage de la chaîne de distribution en début de carrière, normalement résolus à l’heure actuelle.

Au volant

Belle allure que celle de la Genesis, même si l’habitacle se révèle plus conventionnel. Il est correctement assemblé, mais les matériaux ne sont pas très raffinés. Mauvaise surprise, la combinaison d’une assise trop haute à la présence du toit ouvrant réduit nettement l’espace dévolu au crâne : les plus de 1,80 m seront gênés.

Heureusement, au démarrage, la sonorité du V6 de 347 ch donne le sourire. Et pas seulement. Ce bloc, souple, fait surtout preuve d’une très belle santé, et attaque la zone rouge située à 7 000 tr/min dans une allégresse communicative !

Cela dit, la boîte auto se révèle trop lente pour bien exploiter ce juteux bloc, même en mode manuel. Dynamiquement, le châssis alterne entre le bon et le moins bon. La direction, rapide et communicative, permet de placer l’auto comme on le souhaite. Ensuite, si on s’y est bien pris, ESP débranché, on remet du gaz et là, hop, la Genesis dérive sainement de la poupe, si on sait doser son accélération. Très sympa !

La rigueur des trains roulants facilite la manœuvre. Le moins bon, c’est l’amortissement. Ferme à basse vitesse, il compromet le confort, tout en se révélant trop lâche à allure autoroutière. Il engendre alors des mouvements de caisse inopportuns et compromet la stabilité de la voiture sur les bosses abordées en appui. Dommage. La solution ? Installer de bons amortisseurs sur un exemplaire à boîte manuelle. Quant à la consommation, elle ressort à 12 l/100 km en moyenne.

L’alternative newtimer*

Hyundai FX V6 (2003-2006)

Avant le Genesis, il y a déjà un coupé Hyundai à moteur V6 : le FX. Lancé en 2003, il dispose initialement d’une large gamme de moteurs, le 6-cylindres étant le plus raffiné. Ce 2,7 l n’est pas très poussé, à 167 ch, mais suffit à emmener la coréenne à 220 km/h, aidé en cela par une boîte manuelle à 6 rapports.

Très bien équipé (cuir, clim, toit ouvrant, régulateur de vitesse), il n’est pourtant que peu diffusé, malgré un prix très bien placé. Le fait qu’il ne soit pas typé sportif et transmette sa puissance aux roues avant ne l’a peut-être pas aidé, de sorte qu’il est retiré de la gamme dès 2006, non sans avoir été légèrement remanié en 2005. À partir de 4 000 €.

Hyundai Genesis Coupe V6 (2012), la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en V, 3 778 cm3

Alimentation : injection directe

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 8 automatique, propulsion

Puissance : 347 ch à 6 400 tr/min

Couple : 400 Nm à 5 300 tr/min

Poids : 1 522 kg

Vitesse maxi : 260 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 5,9 s (donnée constructeur)

* Les newtimers sont des véhicules iconiques ou sportifs plus récents que les youngtimers, mais dont la valeur monte. Plus fiables et faciles à utiliser au quotidien, ils doivent leur essor à des caractéristiques techniques souvent disparues, comme de gros moteurs atmosphériques.