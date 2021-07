Hyundai i20 N (2021) - Rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai

L'actualité automobile est désormais dominée par l'électrification des véhicules sous toutes ses formes, depuis la micro-hybridation jusqu'au 100 % électrique et Hyundai s'y place en plein milieu, offrant des modèles à chaque niveau. Mais pas que : sa i20 N fraîchement dévoilée n'a en effet pas plus qu'un système Stop&Start. Et elle a aussi un quatre cylindres 1,6 turbo à injection directe de 204 ch et 275 Nm, une boîte de vitesses manuelle à six rapports et un différentiel à glissement limité, le tout recouvert d'une robe agressive et suggestive.

Est-ce une vraie descendante des glorieuses GTI d'antan ? Un ultime soubresaut de la passion automobile purement thermique ? C'est ce que nous allons déterminer ou non demain lors de notre essai. Et comme à chaque fois ou presque, on vous emmène avec nous pour découvrir les premières images de l'essai en direct sur notre page Facebook puis en différé ici.