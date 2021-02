Hyundai Kona Electric : rendez-vous lundi 8 février pour les premières images de l'essai

Le Hyundai Kona est l'un des principaux acteurs du segment des SUV urbains. Même s'il s'en vend moins qu'un Peugeot 2008, Renault Captur ou Citroën C3 Aircross, il est loin de démériter comme en atteste sa 6e place dans la catégorie sur l'année 2020 en France. Mais contrairement à la plupart de ses concurrents si ce n'est le 2008, le Kona possède une spécificité : être disponible en 100% électrique, une version qui représente approximativement un tiers des ventes.

Aujourd'hui, celui-ci a droit à un restyling qui porte majoritairement sur la partie avant. Le SUV coréen abandonne son faciès assez clivant pour en hériter d'un plus consensuel mais également plus dynamique. Les changements portent sur l'adoption d'une calandre lisse et pleine plus harmonieuse que la précédente, d'une grille d'aération désormais cantonnée sur le bas du bouclier et de projecteurs très effilés. Les protections de carrosseries noirs sur les ailes sont désormais ton caisse, ce qui diminue le côté baroudeur.

À l’intérieur, la planche de bord hérite d'une instrumentation 100% numérique de 10,25 pouces tandis que l'écran multimédia peut être de la même taille même si est de 8 pouces de série.

Statu quo concernant la technique puisque ce Kona électrique sera toujours disponible avec deux versions : 39 ou 64 kWh qui revendique des autonomies respectives de 300 et 484 km.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai. Nous serons au volant d'un Kona 64 kWh en finition Creative.