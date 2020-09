Hyundai Kona restylé (2020) : nouveau visage et version N Line

Le Hyundai Kona entre doucement dans sa mi-carrière, synonyme de restylage qui se montre en cette rentrée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce "facelift" est facile à reconnaître : Hyundai l'a confirmé lors de la conférence, c'est volontaire, la marque voulant que le restylage "se voit", et que ça ne soit pas un simple repoudrage quasiment invisible. Une stratégie évidemment risquée pour la valeur résiduelle des premiers modèles, mais Hyundai a fait son choix.

La face avant se veut plus agressive, le constructeur ayant par ailleurs retravaillé les feux, à l'avant comme à l'arrière. De nouveaux modèles de jantes arrivent au catalogue, et le restylage n'est pas qu'esthétique puisque la marque coréenne annonce que son crossover a pris 4 cm de longueur, ce qui n'est pas rien sur une "simple" mise à jour.

A l'intérieur, c'est une mini révolution avec l'arrivée de l'instrumentation digitale 10,25 pouces, similaire à celle de la toute récente i20. L'écran tactile central, au design un peu daté face à certaines productions de la concurrence, grandit pour atteindre 10,25 pouces. Il intègre la toute dernière version du système Bluelink avec, notamment, le système d'information de stationnement en temps réel.

Un seul diesel, fin du "gros" essence

La gamme de motorisations est simplifiée avec la disparition du diesel 115 ch. Il ne reste donc plus que le 1.6 de 136 ch, qui s'affiche aux côtés du bloc essence 1.0 T-GDI de 120 ch. Celui-ci peut recevoir la fameuse boîte manuelle "intelligente de Hyundai", avec embrayage commandé électroniquement. Le bloc essence de 177 ch disparaît lui aussi du catalogue.

Côté hybride, aucun changement puisque le moteur 1.6 atmosphérique est associé à un moteur électrique, et développe 141 ch et 265 Nm de couple. La petite batterie de 1,56 kWh sert surtout à assister le quatre cylindres dans les phases d'accélération.

Hyundai semble avoir tiré parti des conclusions des essais du Kona puisque le constructeur a revu les suspensions de son crossover pour les rendre plus confortables. C'était en effet un des points faibles du Kona, trop "raide" par rapport à la concurrence.

Kona N Line

Suite logique aux autres déploiements chez Hyundai, la finition sportive N Line débarque enfin sur le Kona, qui est, on le rappelle, un des best-sellers de la marque en France avec près de 30 000 exemplaires écoulés. Boucliers spécifiques, mais surtout protections couleur carrosserie, diffuseur arrière spécifique et double sortie d'échappement marquent la différence avec le reste de la gamme, plus consensuel.

A l'intérieur, le Kona peut disposer d'un pack N Line avec des sièges sport mêlant tissu, suédine et cuir. Les surpiqûres rouges, le pédalier aluminium et le logo N sur le pommeau de vitesse sont là pour rendre l'ambiance un peu plus sportive.