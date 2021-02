Hyundai : l'i20 N sera vendue en France

En octobre 2020, Hyundai a levé le voile sur sa première citadine sportive, l'i20 N. Mais la marque a longtemps fait planer le doute sur la commercialisation du véhicule en France. Bonne nouvelle : Hyundai confirme que sa petite bombe va être vendue chez nous, d'ici le printemps. L'hésitation pouvait venir du bilan CO2 de la voiture, avec un malus dissuasif dans l'Hexagone. Contactée, la marque n'a pas été en mesure de préciser les rejets de CO2 du véhicule.

Cette i20 N a un 1.6 turbo de 204 ch. Avec le même moteur, la Kia Ceed GT est à 153 g/km de CO2. Sur la citadine, on peut donc imaginer des rejets un peu plus bas, ce qui donnerait un malus à moins de 500 €. Un obstacle facilement surmontable.

L'autre souci aurait pu être la réglementation CAFE, qui impose un quota de CO2 à respecter en Europe, sous peine d'amende. Mais Hyundai est largement dans les clous. Le coréen a même l'un des meilleurs bilans du marché français en 2020, avec un résultat de 87 g/km, alors que la moyenne est de 96 g/km. Hyundai tire avantage du succès du Kona en hybride et électrique. Et il s'attend à faire encore mieux en 2021 grâce aux lancements des Tucson et Santa Fe à moteur hybride rechargeable, et à l'arrivée de l'Ioniq 5.