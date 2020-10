Hyundai dévoile l'i20 N de 204 ch

Hyundai a rejoint le WRC en 2014 avec l'i20. Mais pour sa première sportive de série proposée en Europe, le coréen a attendu 2017… et a choisi la compacte i30 comme base. Il a donc fallu patienter jusqu'en 2020 pour avoir la première i20 musclée, dérivée de la nouvelle génération de la citadine.

Si le constructeur a mis du temps pour faire un lien plus direct entre son engagement en compétition et sa gamme, on souligne que l'i20 N arrive alors que certains ténors du marché des bombinettes ont jeté l'éponge, à commencer par Renault !

Cette i20 adopte un 1.6 T-GDI qui développe 204 ch, mais on a ici une citadine, avec un poids de 1 190 kg seulement. C'est d'ailleurs selon Hyundai le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie. Le couple maxi est de 275 Nm. La vitesse maxi est de 230 km/h et il faut 6,7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Le bloc est associé à une boîte manuelle 6 rapports.

Côté look, on retrouve le kit carrosserie découvert sur la version N Line : grille de calandre avec motif en damiers, prises d'air latérales plus anguleuses, ajout de bas de caisse. Ces derniers sont ici habillés de rouge. La N se reconnaît à son aileron très évocateur et son diffuseur spécifique qui accueille une sortie d'échappement. Elle est aussi montée sur des jantes spécifiques de 18 pouces, qui laissent voir des étriers peints en rouge, avec pneus Pirelli P Zero.

À bord, c'est plus sage. On note quelques inserts avec la couleur "Performance Blue" caractéristique des N. L'instrumentation numérique reçoit des affichages spécifiques. Conducteur et passager prennent place dans des sièges sport avec l'appuie-tête intégré.