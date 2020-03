Hyundai préparerait un Kona N

Le restylage du Kona va-t-il être l'occasion pour Hyundai d'introduire une version sportive N ? De toutes récentes photographies d'un prototype dans le Nord de l'Europe montrent que le Kona restylé pourrait passer par la case préparation "N". Ce qui n'est pas totalement une surprise puisque le responsable de la division N chez Hyundai, l'Allemand Albert Biermann, avait déjà expliqué que l'i30 N ne sera pas un coup d'essai sans suite.

Comprendre par là que d'autres modèles sont effectivement au programme. Une i20 N supposément annoncée par une récente vidéo est une première étape, dont la motorisation reste inconnue. Pour le Kona N, la rumeur parle de l'adoption du quatre cylindres 2.0 turbo que l'on retrouve sous le capot de l'i30 N.

L'i30 N va, elle aussi, être restylée, et l'on attend de la nouveauté pour la compacte sportive : possible augmentation de puissance et surtout arrivée de la boîte automatique. Une transmission qui irait parfaitement à un Kona N, dont la commercialisation interviendrait dans les prochains mois si l'auto est confirmée par Hyundai. Nous en saurons plus très probablement à l'occasion du salon de Paris à la rentrée prochaine.