Hyundai propose aux clients mécontents de rendre leur nouveau Kona après 6 mois

Hyundai vient de lever le voile sur le Kona de seconde génération, que nous avons pu observer sous tous les angles. Pour l’instant, on ne connaît que le prix de la version hybride simple de ce nouveau Kona qui sera également proposé en version électrique. Ce sera 33 400€ au minimum pour la première version connue donc, également commercialisée en location avec option d’achat à partir de 280€ par mois (sur 37 mois) avec un premier loyer de 5200€. A condition d’opter plutôt pour des mensualités à 300€ par mois au minimum (par exemple en finition Intuitive) et pour un montant de 5000€ en apport initial, ce nouveau Kona va inaugurer la formule « 6 mois pour être convaincu » mise en place par Hyundai.

L’idée ? Au bout des six premiers mois de la possession en location avec option d’achat, le client du Kona Hybrid pourra rendre le véhicule et se faire rembourser intégralement son apport initial si l’auto ne lui plaît pas. Ses six mois de location lui auront ainsi coûté seulement les cinq loyers suivant l’apport principal.

Avec des limites

Cette offre comprend évidemment quelques limites : Hyundai ne rembourse que 5000€ maximum dans le premier apport et prévoit aussi des frais de remise en état en cas de dégradations sur la voiture (dont le montant n’est pas précisé). Comme dans le cas d’une location classique en LOA ou en LLD, donc, mais cette possibilité de briser l’engagement de la LOA est assez rare sur le marché. De quoi convaincre des clients réticents à l’idée de se lancer dans une location de trois ans ?