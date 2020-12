Hyundai rachète Boston Dynamics pour 921 millions de dollars

Après Google en 2013 puis le groupe SoftBank en 2017, c'est au tour de l'entité asiatique Hyundai de prendre le contrôle de la société Boston Dynamics. Le département Hyundai Motor prend à lui seul la charge de la moitié de l'achat fixé à un peu moins d'un milliard de dollars. Les autres divisions dont Hyundai Mobis Co. financent le reste.

L'entreprise Boston Dynamics prenait son envol en 1992 lorsque l'ingénieur Marc Raibert la séparait de l'institut des technologies du Massachusetts. Ses développements prenaient ensuite des orientations militaires pour l'armée américaine et l'agence publique de la DARPA. La société commercialise aujourd'hui un produit très médiatisé et disponible pour le grand public : le chien robot Spot. Cet engin facturé 75 000 dollars peut effectuer pour son riche propriétaire des tâches programmées via un logiciel dédié.

L'achat de Boston Dynamics par Hyundai s'inscrit dans la volonté de la firme d'investir jusqu'à 1,4 milliard de dollars dans la robotique d'ici 2025. Le groupe n'en est pas à son coup d'essai après avoir précédemment racheté Realtime Robotics et 42dot. Ces acquisitions profitent entre autres à l'équipe spécialement formée pour le New Horizons Studio. Ce dernier dévoilait pour rappel au CES de Las Vegas 2019 un impressionnant taxi capable d'enjamber des escaliers pour transporter des personnes à mobilité réduite.