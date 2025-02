Hyvia en liquidation judiciaire

Il n'y aura pas de nouveau Renault Master H2-Tech... Près de quatre ans après sa naissance, Hyvia, coentreprise née des accords entre Renault et le groupe américain Plug et dédiée aux véhicules utilitaires fonctionnant à l'hydrogène, a été déclarée en liquidation judiciaire ce 18 février par le Tribunal des Activités Économiques de Versailles. Le prototype de ce grand fourgon fonctionnant à l'hydrogène découvert au Mondial de Paris l'an dernier restera donc à cet état de projet. La décision du tribunal intervient un peu plus de deux mois après le placement en redressement judiciaire d'Hyvia, prononcé le 10 décembre 2024.

Cette liquidation fait suite à l'absence d'offre de reprise crédible dans le cadre du processus de recherche de candidats repreneurs mené par l'administrateur judiciaire. Pour Hyvia, « les difficultés rencontrées par l'entreprise résultent essentiellement de l’émergence trop lente des écosystèmes de mobilité hydrogène en Europe et des coûts de développement très importants que nécessite l’innovation hydrogène ». Les salariés d'Hyvia seront tous accompagnés ou reclassés, avec le soutien des actionnaires et la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, poursuit le communiqué.

Voici quelques jours, le 4 février, Luca de Meo, patron de Renault, avait émis des doutes sur l'avenir d'Hyvia , expliquant que la situation de l'entreprise était très difficile. « En gros, il n’y a pas de marché sur le véhicule hydrogène » reconnaissait le patron de Renault lors d’une audition organisée à l’Assemblée Nationale. « On se trouve devant la situation où on vend des voitures à perte malgré des soutiens très importants ».