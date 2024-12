La filiale hydrogène de Renault en quasi-faillite

C’est décidément une période très sombre pour les entreprises ayant misé sur le développement de la technologie à hydrogène dans les transports. Faute de demande liée aux coûts importants de ces motorisations et de l’hydrogène « vert » mais aussi d’un développement qui prend beaucoup plus de temps que prévu, tous les grands projets en la matière semblent tomber à l’eau ou se compliquer grandement.

Cette fois, c’est la coentreprise formée par Renault et Plug, visant à développer une gamme complète de véhicules utilitaires fonctionnant au dihydrogène, qui bat de l’aile. D’après l’AFP, Hyvia serait très proche de déposer le bilan : le syndicat Force ouvrière de Renault et la CGT ont été mis au courant que la société « était en cessation de paiement et allait probablement vers une liquidation ». Basée à Flins, Hyvia compte 110 salariés et toujours d’après l’AFP, la direction laisse entendre qu’elle espère toujours trouver des solutions avec ses deux actionnaires.

Peu d’espoir pour le Renault Master H2 ?

Il y a quelques semaines, la rédaction de Caradisiac était présente au salon de Hanovre pour observer de près le nouvel utilitaire à hydrogène de Renault mis au point par Hyvia, le Master H2 promettant 700 kilomètres d’autonomie maximale. L’engin devait être fabriqué à l’usine de Batilly en Meurthe-et-Moselle, sur les mêmes lignes de production que les autres Master. Dans ce contexte, on se demande si Renault pourra aller jusqu’au bout du projet.