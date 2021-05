IAA Mobility 2021 : plusieurs grands constructeurs confirment leur présence, dont Renault

Est-ce devenu ringard de venir sur un salon uniquement pour dévoiler des voitures ? Le nouveau salon de Francfort, qui ne se tient plus à Francfort mais à Munich, fait sa mue. L'IAA 2021 fera en effet comme le salon de Paris et mettra l'accent sur les transports dans leur ensemble, et plus seulement sur le nouveau modèle de voiture. La mobilité sous toutes ses formes qui va s'exprimer en Bavière à la rentrée a déjà convaincu de grands groupes.

Si Volkswagen a décidé de restreindre le nombre de marques pour diversifier ses expositions, vous pouvez également compter sur la présence de Ford, Groupe Renault et Hyundai. Ces trois géants ont confirmé leur déplacement dans le premier et seul grand salon automobile européen de cette année, alors que Genève tente de trouver une issue à son problème de paternité.

"La nouvelle édition de l'IAA ne consiste plus seulement à montrer quelles nouvelles et belles autos vous lancez, mais quelles idées nous avons pour la mobilité durable à l'avenir. C'est pourquoi nous venons à Munich", a commenté Ford.

La particularité de cette édition 2021 de l'IAA sera la présence grandissante des marques chinoises : Nio et SAIC, notamment, seront de la partie.