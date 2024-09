Il déguise son coupé en Celica de rallye

Dans le fabuleux monde des répliques, il existe de nombreuses manières de faire passer une voiture pour ce qu'elle n'est pas. Cela dit, l'objectif est généralement de tromper les personnes les moins averties pour les impressionner sans dépenser la somme d'argent nécessaire à l'acquisition du véhicule original. Dans le cas de l'automobile de cet article, la manœuvre se veut totalement différente.

Vagues en vert et rouge, aileron sur la malle, jantes légères à 14 bâtons peintes en blanc pur comme la carrosserie : au premier coup d'œil, tous les signaux annoncent une Toyota Celica de rallye. Mais en y regardant de plus près, les logos Castrol adoptent en réalité l'orthographe "Kastrol" tandis que les autocollants Toyota évoquent "Tojota". Enfin, les lignes ne sont pas vraiment celles de la Toyota Celica.

Un hommage humoristique

Car oui, cette voiture n'est pas japonaise mais coréenne. Il s'agit effectivement d'une Hyundai Coupé dont le propriétaire s'amuse des quatre projecteurs ronds à l'avant, de la configuration de carrosserie coupé, et des traits un peu biodesign pour évoquer la Celica. Un exercice insolite qui fait doucement sourire.

Une voiture plaisir abordable

Dans son garage, le conducteur tchèque Adam Rejl dispose en outre d'une Nissan 370Z Nismo et d'une Porsche 944. Cette Hyundai Coupé affichant non moins de 245 000 kilomètres au compteur lui sert de voiture de roadtrip abordable. La deux portes dispose sous son capot d'un moteur 1,6l quatre cylindres essence délivrant 113 chevaux via une boîte manuelle cinq vitesses. Une fiche technique très éloignée de celle de la Celica GT-Four aujourd'hui devenue collector.