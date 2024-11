Voici sans doute la solution la plus onéreuse et la plus puissante pour déneiger une voiture. Un homme choisit en effet les grands moyens pour enlever ce qui recouvre son véhicule. Cela dit, difficile de trouver cette astuce pratique tant elle est longue à mettre en œuvre.

Le clip publié sur Youtube Shorts montre l'intégralité de la manipulation. La vidéo débute avec la présence d'une petite Kia Picanto verte de première génération couverte de neige du pare-chocs avant jusqu'au toit tandis qu'un objet rarement installé sur un parking à l'extérieur se trouve au premier plan : une turbine d'avion.

Un système pas pratique mais expérimental

Très rapidement, il est facile de comprendre l'idée farfelue de cet automobiliste bien décidé à faire le buzz. Il compte déneiger sa citadine sud-coréenne avec le souffle d'un moteur à réaction. Le projet s'annonce coûteux, bruyant et encombrant.

Il déneige sa Kia Picanto avec une turbine d'avion

Long à démarrer, rapide pour déneiger

Seulement, voilà, démarrer ce type de mécanique prend du temps. Le bruit caractéristique d'une turbine qui s'anime se fait entendre, d'épais souffles blancs prennent la suite puis quelques flammes s'échappent. Il n'en faut pas plus pour décoiffer la citadine Kia Picanto qui peut désormais voir son bouclier fondre si l'expérimentateur insiste un peu plus.