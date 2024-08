Il est facile de comprendre pourquoi cette S2000 est affichée plus de 100 000 euros

La cote des sportives japonaises a grimpé de manière spectaculaire ces dix dernières années. Voitures généralement fiables, techniquement intéressantes, amusantes, au catalogue des pièces très riche et à l'image starifiée par les films et les jeux vidéo, elles ne manquent pas de faire rêver toute une génération. La preuve avec cette Honda S2000 affichée plus de 100 000 euros par le vendeur spécialisé Imports of Stamford. Un tarif hors du commun d'autant plus qu'il s'agit d'une voiture volant à droite.

L'exemplaire en question affiche une teinte jaune, dispose de jantes aluminium six branches d'origine, et d'une capote en parfait état. La baie moteur, l'habitacle et le coffre sont aussi dans une présentation clinique avec une allure semblable à celle d'un véhicule neuf. Et d'ailleurs, quelles sont les explications derrière une telle préservation ?

1200 kilomètres au compteur

Vous l'avez compris, cette Honda S2000 n'est pas comme les autres. Le roadster immatriculé en 1999 au Japon n'a parcouru depuis sa sortie d'usine que 1200 kilomètres. Détail amusant, la voiture a si peu roulé que quelques photos montrent encore les protections en plastique installées lors de la livraison dans la concession.

La S2000, une sportive de légende

Pour rappel, la Honda S2000 de première phase embarque sous son long capot un mémorable bloc VTEC 2,0l atmosphérique délivrant la bagatelle de 240 chevaux (120 chevaux par litre). Une véritable prouesse que seul le constructeur Ferrari parvenait à égaler.