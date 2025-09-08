Il explose le circuit d'eau de sa Lamborghini en tentant d'impressionner la foule

Chatouiller les oreilles des fans de moteurs atmosphériques dans un parking est une idée incompatible avec des vitesses élevées ou des freinages dans les derniers mètres. C'est pourquoi les propriétaires les plus déterminés optent pour les coups de gaz en roulant au pas. Problème : les régimes sont atteints rapidement et provoquent parfois des pannes étonnantes.

Sur les images partagées par Car Realm V12 sur la plateforme vidéo Youtube, la supercar s'avance à très faible allure tout en faisant hurler son bloc douze cylindres en V. Les participants du rassemblement sont ravis et dégainent leur téléphone portable pour filmer. Quelques secondes plus tard, une explosion sourde se fait entendre avec un peu de fumée blanche, puis une immense flaque se répand sur le sol. Le circuit d'eau vient de lâcher. Une coûteuse visite à la concession est à prévoir.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

700 chevaux prêts à bondir

La plupart des amateurs de sportives diront que le moteur V12 de l'Aventador capable de délivrer 700 chevaux pour 690 Nm de couple mérite un meilleur traitement. Lorsque l'Italienne est libérée sur circuit, elle peut atteindre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h.