Comment la MG4 XPower peut-elle coûter 80 933€ de moins qu'une Volkswagen Golf R thermique ?

Équipée de série d’une pompe à chaleur, de toutes les aides à la conduite de niveau 2, de la climatisation automatique, de sièges « Sport » en simili-cuir / Alcantara ou encore de l’écran tactile central de 12,8 pouces, la MG4 XPower ne laisse qu’une option au catalogue : celle de sa couleur, avec six teintes proposées à 650€ pour ceux qui ne veulent pas du « Dover White » fourni de série.

Comme la plupart des voitures électriques chinoises, elle est ainsi « toutes options » et mise sur sa dotation de série pléthorique. Au prix où elle est affichée, c’est évidemment appréciable.

Le détail techno : toujours la même plateforme modulaire C’est la MG4 qui avait inauguré la « Modular Scalable Platform » en 2022 chez MG, reprise depuis par tous les autres modèles électriques de la gamme arrivés derrière : le SUV S5, le gros SUV S6 mais aussi le roadster Cyberster qui a droit à une version plus sportive, dotée d’un train avant à double triangles (en plus du multibras arrière présent sur toutes les autres voitures électriques de MG). Cette plateforme peut pour l’instant monter à 77 kWh de capacité nette maximale, et jusqu’à 4,7 mètres de longueur (sur le MG S6).