Comment la MG4 XPower peut-elle coûter 80 933€ de moins qu'une Volkswagen Golf R thermique ?

38 990€, voilà donc le prix de cette MG4 XPower restylée… avant une remise de 6 000€ offerte par MG France dès le lancement du véhicule, qui abaisse son tarif à 32 990€. Comme on l’a dit en introduction, elle coûte moins cher qu’une modeste Mini Cooper S de 204 chevaux et vaut même près de cinq fois moins cher que les compactes thermiques de même puissance à cause de leur malus !

Elle coûte aussi moins cher que les autres compactes électriques sportives du marché : une Cupra Born, moins puissante (325 chevaux) mais un peu plus intéressante à piloter grâce à une mise au point de son groupe motopropulseur plus raffinée, demande au minimum 46 170€ avant bonus. Sa cousine presque jumelle la Volkswagen ID.3 GTX s’affiche à 46 990€ avant bonus. Citons tout de même aussi la Tesla Model 3 de base à 36 990€, déjà très performante avec ses 300 chevaux, mais surtout la Model 3 Performance de 460 chevaux à 57 490€. Cette dernière joue à un autre niveau en termes de performances et d’efficacité sportive, mais elle paraît financièrement élitiste en comparaison. Le Smart #1 Brabus de 428 chevaux, lui, demande au minimum 51 315€ et ne peut pas rivaliser avec l’Américaine au registre des performances.

A retenir : un extraterrestre, mais pas une vraie sportive

Objectivement, la MG4 XPower reste de très loin la sportive la moins chère du marché et bénéficie d’un rapport prix/performances absolument imbattable. Sachant qu’elle offre par ailleurs une belle polyvalence, il s’agit d’un modèle parfait pour ceux qui aiment l’effet « catapulte » des voitures électriques puissantes sans vouloir faire trop de compromis ni dépenser beaucoup d’argent, même si l’écrasante majorité de la clientèle préférera probablement la MG4 Premium 64 kWh de base encore moins chère ou la Premium 77 kWh favorisant l’autonomie maximale. Il ne faudra en revanche pas compter sur elle pour prendre du vrai plaisir de conduite : à ce niveau, elle reste à des années-lumière d’une Tesla Model 3 Performance à cause de sa gestion électronique si restrictive dès que la voiture tourne et même une Cupra Born VZ sera bien plus indiquée pour les amateurs de bonnes sensations de pilotage. Mais pour le jour où les ingénieurs de MG décideront de se lâcher enfin, la MG4 constituera sans doute une excellente base de départ.

Caradisiac a aimé

Le rapport prix/performances encore plus spectaculaire

Les accélérations dignes d’une Audi RS 3

Le confort

Caradisiac n’a pas aimé

Totalement bridée par l’électronique en virage

Position de conduite un peu bizarre

Attention à l’autonomie en conduite sportive