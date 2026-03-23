En bref Berline compacte électrique

À partir de 33 490 €

Autonomie : jusqu’à 545 km

Lancée début 2023, la Mg4 s’est rapidement imposée comme le rapport prix/prestation du marché des compactes 100 % électriques. Quand une Mégane se négociait à 35 000 €, une MG4 équivalente partait pour un peu plus de 25 000 €. Les ventes de la Chinoise en France ont rapidement explosé, mais le durcissement de la fiscalité pour les électriques fabriquées hors d’Europe, supprimant le bonus et alourdissant les droits de douane, a stoppé la croissance des ventes. Mais le groupe SAIC, propriétaire de MG, a de la ressource. Malgré ces embûches, il parvient à proposer une nouvelle fois un prix défiant toute concurrence.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Même sans bonus, elle atomise ses concurrents

Vendue à partir de 33 490 € avec un moteur de 190 ch, une nouvelle batterie LFP de 64 kWh (autonomie WLTP de 452 km) ainsi qu’une grosse mise à jour technologique et intérieure, la nouvelle MG4 bénéficie d’office d’une remise automatique de 6 000 € (sur l’ensemble de la gamme), ce qui fait baisser le prix de base de la voiture à 27 490 €. Soit bien moins cher que ses concurrentes européennes, les Renault Mégane, Volkswagen ID.3 ou Cupra Born, une fois les aides déduites (coup de pouce CEE). Même sa compatriote, la BYD Dolphin, demande, après remise, 28 990 € au minimum.

Une qualité revue à la hausse

La berline compacte profite d’une grosse mise à jour pour revenir sur notre marché. La marque sino-britannique délaisse son positionnement initialement très agressif, limite « low cost », pour proposer un modèle aux prestations revues à la hausse, tant sur le plan technologique que sur la qualité de finition. À l’extérieur, les évolutions stylistiques restent particulièrement sobres, Mg privilégiant l’efficacité aérodynamique à la métamorphose visuelle. Le véhicule reçoit de nouvelles jantes de 18’’ et un spoiler arrière redessiné. Le bouclier avant intègre désormais des volets actifs capables de se fermer pour optimiser la pénétration dans l’air.

À bord, MG a revu toute la planche de bord dont la finition avait beaucoup été critiquée. C’est bien mieux. Le dessin est agréable et les matériaux sont plus qualitatifs, à l’image de la sellerie ou des habillages en cuir. Les plastiques sont dans l’ensemble soignés, mais il reste quelques exceptions aux places arrière. Surtout, le constructeur a changé l’écran tactile et l’a équipé d’une nouvelle interface. Bien qu’en nette progression, ses performances restent en deçà de ce que proposent les systèmes de Renault ou Volkswagen. Cette tablette est désormais compatible Android et CarPlay sans fil. L’ergonomie progresse également via l’ajout de commandes physiques de confort (soufflerie, température et volume) sur la console centrale et l’intégration d’un chargeur de smartphone à induction de 15 W.

La MG4 a beau être l’une des plus grandes de sa catégorie (4,29 m), ses prestations d’hôte sont dans la moyenne. On retrouve ainsi un espace arrière suffisant aux jambes pour deux adultes, quoiqu’un peu exigu au niveau des coudes. La place du milieu faisant office d’appoint. Côté coffre, même topo, la compacte fabriquée en Chine propose toujours 363 litres sous tablette, un chiffre en dessous de la moyenne de la catégorie. Un rangement sous plancher est présent, mais il offre juste de quoi stocker un câble de recharge et un kit anticrevaison. Malheureusement, toujours pas de frunk sous le capot avant.

Une gamme réorganisée et bientôt renforcée

La gamme de motorisations est simplifiée. L’entrée de gamme est aujourd’hui confiée à un moteur de 190 ch couplé à une nouvelle batterie de 64 kWh, utilisant une chimie LFP. Moins chère, plus endurante mais aussi plus sensible aux variations de température. Cette configuration permet d’afficher une autonomie mixte WLTP en progrès de 452 km tout comme la puissance de recharge atteignant désormais 154 kW (DC). Les autres versions ont également été optimisées (MG4 EV 77 kWh (NMC) : 245 ch/545 km ; MG4 EV XPower 64 kWh (NMC) : 435 ch/405 km) et la gamme sera renforcée dans le courant de l’année par une inédite version d’entrée de gamme, déjà vendue en Chine. Cette dernière, au design différent et à la techno simplifiée, proposera 325 km d’autonomie à un tarif très agressif aux alentours des 20 000 €, selon nos informations.