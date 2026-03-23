Moins de 28 000 € sans bonus : comment la nouvelle MG4 atomise la concurrence.
5. L'évaluation de la MG4 EV dans la catégorie des compactes électriques
La MG 4 EV, à partir de 190 ch, 452 km d'autonomie et 33 490 € (hors remise), est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques qui comprend notamment :
La Cupra Born, à partir de 204 ch, 427 km et 36 920 €
La Renault Megane E-Tech, à partir de 220 ch, 468 km et 39 500 €
La Volkswagen ID.3, à partir de 204 ch, 388 km d'autonomie et 34 990 €
|MG 4 EV 64 kWh Premium
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14 /20
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