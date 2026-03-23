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Mg Mg4

Essai

Moins de 28 000 € sans bonus : comment la nouvelle MG4 atomise la concurrence.

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

38  

5. L'évaluation de la MG4 EV dans la catégorie des compactes électriques

 

Moins de 28 000 € sans bonus : comment la nouvelle MG4 atomise la concurrence.

La MG 4 EV, à partir de 190 ch, 452 km d'autonomie et 33 490 € (hors remise), est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques qui comprend notamment : 

La Cupra Born, à partir de 204 ch, 427 km et 36 920 € 

La Renault Megane E-Tech, à partir de 220 ch, 468 km et 39 500 €

La Volkswagen ID.3, à partir de 204 ch, 388 km d'autonomie et 34 990 € 

MG 4 EV 64 kWh Premium
Budget
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Pratique
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 14 /20
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