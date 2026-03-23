Moins de 28 000 € sans bonus : comment la nouvelle MG4 atomise la concurrence.

La MG 4 EV, à partir de 190 ch, 452 km d'autonomie et 33 490 € (hors remise), est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques qui comprend notamment :

La Cupra Born, à partir de 204 ch, 427 km et 36 920 €

La Renault Megane E-Tech, à partir de 220 ch, 468 km et 39 500 €

La Volkswagen ID.3, à partir de 204 ch, 388 km d'autonomie et 34 990 €