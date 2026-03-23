C'est bien simple une seule finition est proposée, peu importe l'autonomie choisie. Ainsi de série la finition premium vendue 33 490 € avec la MG4 "autonomie standard" (64 kWH) et 36 990 € avec la MG4 "Grande autonomie" (77 kWh) s'avère suréquipée.

Elle intègre de série une pompe à chaleur et un système de pré-conditionnement de la batterie, des sièges avant et un volant chauffants, un siège conducteur à réglages électriques, l'écran de 12,8" avec navigation connectée et planificateur d'itinéraire, les applications intégrées (YouTube, Spotify, TikTok, Amazon Music), les commandes vocales et contrôle à distance du véhicule via smartphone, les jantes alliage de 18'', l'accès et démarrage sans clé, la climatisation automatique, l'intérieur similicuir, etc.

Le point techno : des aides à la conduite optimisées



La nouvelle MG 4 intègre la nouvelle caméra du SUV MG S5, améliorant la réactivité du régulateur adaptatif et du maintien dans la voie, des points qui étaient critiqués sur la version précédente.