Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mg Mg4

Essai

Moins de 28 000 € sans bonus : comment la nouvelle MG4 atomise la concurrence.

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

36  

3. À partir de 33 490 € : pourquoi la MG4 suréquipée va faire mal à la concurrence.

 

Moins de 28 000 € sans bonus : comment la nouvelle MG4 atomise la concurrence.

C'est bien simple une seule finition est proposée, peu importe l'autonomie choisie. Ainsi de série la finition premium vendue 33 490 € avec la MG4 "autonomie standard" (64 kWH) et 36 990 € avec la MG4 "Grande autonomie" (77 kWh) s'avère suréquipée. 

Elle intègre de série une pompe à chaleur et un système de pré-conditionnement de la batterie, des sièges avant et un volant chauffants, un siège conducteur à réglages électriques, l'écran de 12,8" avec navigation connectée et planificateur d'itinéraire, les applications intégrées (YouTube, Spotify, TikTok, Amazon Music), les commandes vocales et contrôle à distance du véhicule via smartphone, les jantes alliage de 18'', l'accès et démarrage sans clé, la climatisation automatique, l'intérieur similicuir, etc.

Le point techno : des aides à la conduite optimisées

La nouvelle MG 4 intègre la nouvelle caméra du SUV MG S5, améliorant la réactivité du régulateur adaptatif et du maintien dans la voie, des points qui étaient critiqués sur la version précédente.

 

Equipements et options

Version : (2) EV 64KWH - 140 KW PREMIUM

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Alarme

  • Allumage automatique des feux

  • Feux de jour et phares AV à LED

  • Gestion intelligente des feux de route (IHC)

  • Accès sans clé avec démarrage automatique

  • Airbags frontaux, rideaux et latéraux

  • Feux AR à LED avec bandeau lumineux central

  • Alerte de circulation transversale AR (RCTA)

  • Contrôle de traction (TCS)

  • 2 prises ISOFIX à l&#039;AR

  • Contrôle de pression des pneus

Equipements de confort

  • Banquette AR rabattable 60/40

  • Direction assistée

  • Sièges AV chauffants

  • Verrouillage centralisé

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

  • Vitres AR surteintées

  • Frein de stationnement électronique

  • Radio AM/FM/DAB+

  • Rétroviseur intérieur photochromatique

  • Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions

  • Climatisation automatique

  • Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants à rabattement automatique

  • Accoudoir central AV

  • Navigation avec circulation en temps réel du trafic et prévision de l&#039;autonomie

  • Volant chauffant

  • Volant réglable en hauteur et profondeur avec commandes au volant

  • Siège passager AV réglable 4 directions

  • Vitres électriques AV/AR à impulsion

  • Ecran tactile 12,8&quot;

  • Volant multifonction en similicuir

  • Clé bluetooth sur Smartphone

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture métallisée

  • Jantes alliage 18&#039;&#039; avec enjoliveur aérodynamique bi-ton (235/45 R18)

Autres équipements

  • Kit anti-crevaison

  • Système d&#039;aide au respect de la vitesse (SAS)

  • Freinage automatique d&#039;urgence (AEB)

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

  • Essuie-glace AR

  • 6 HP

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence automatique (eCall)

  • Avertissement de collision frontale (FCW)

  • Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)

  • Capteur de pluie

  • Maintien automatique à l&#039;arrêt (Auto Hold)

  • Système V2L (Vehicle to Load)

  • Câble de recharge Type 2 Mode 3

  • Commande vocale

  • Teinte de carosserie Dover White

  • Essuie-glace AV sans cadre

  • Compteur numérique 7&quot;

  • Sélection des modes de conduite

  • Surveillance des angles morts (BSD)

  • Avertisseur d&#039;ouverture de portière (DOW)

  • Calandre à volets actifs (AGS)

  • Aide au changement de voie (LCA)

  • Avertissement de collision AR (RCW)

  • Pompe à chaleur

  • Assistant de conduite intelligent (ICA)

  • Caméra 360°

  • Avertisseur de somnolence (DMS)

  • Système de récupération d’énergie cinétique avec mode automatique (KERS)

  • Boîte de vitesse a fonction Continu

  • Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie

  • Pré-conditionnement de la batterie

  • 3 ports USB Type C (2 AV + 1 AR)

  • Planificateur d&#039;itinéraire EV

  • Système iSMART avec commandes à distance du véhicule et fonctions connectées

  • Raccourci de personnalisation des aides à la conduite

  • Youtube, Spotify, TikTok et Amazon Music intégrés

  • ESP, ESA, SSE, HDC

  • Aide au maintien dans la voie (LKA) avec maintien d&#039;urgence dans la voie (ELK)

  • Apple CarPlayTM / Android AutoTM sans fil

  • Chargeur à induction pour smartphone (15W)

  • Spoiler AR supérieur monobloc

  • Fonction &quot;One Pedal&quot;

Options disponibles

  • Peinture métallisée Irises Cyan

     : 

    650 €

Page précédente
Page suivante

Photos (72)

Voir tout

Sommaire

36  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mg Mg4

Mg Mg4

SPONSORISE

Essais Mg Mg4

Voir tous les essais Mg Mg4

Comparatifs Mg Mg4

Voir tous les comparatifs Mg Mg4

Guides d'achat Moyenne Berline

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Mg Mg4

Voir toute l'actu Mg Mg4