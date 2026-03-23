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Mg Mg4

Essai

Moins de 28 000 € sans bonus : comment la nouvelle MG4 atomise la concurrence.

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

45  

6. La fiche technique de la MG 4 EV (2026)

 

Moins de 28 000 € sans bonus : comment la nouvelle MG4 atomise la concurrence.

 

Les chiffres clés

Mg Mg4 (2) EV 64KWH - 140 KW PREMIUM
Généralités  
Finition PREMIUM
Date de commercialisation 09/03/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,28 m
Largeur sans rétros 1,83 m
Hauteur 1,51 m
Empattement 2,70 m
Volume de coffre mini 350 L
Volume de coffre maxi 1 165 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 840 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 350 Nm
Puissance moteur 190 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 425 km
Capacité batterie 64 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.5 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
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