La puissance de la motorisation (synchrone à aimants permanents) a été réduite à l’occasion de ce restylage pour répondre plus efficacement aux contraintes énergétiques de la nouvelle batterie LFP. La puissance tombe à 190 ch, ce qui n’est pas flagrant à la conduite. En effet, la MG4 efface le 0 à 100 km/h en 7,4 s et offre toujours des départs canon. Le couple maxi (350 Nm) délivre une belle poussée et des reprises musclées jusqu’à 110 km/h. Passé ce cap, cette débauche d’énergie retombe, mais ce n’est pas pour autant que la Chinoise devient lymphatique. Elle reprendra simplement un peu moins fort à 130 km/h.

Une batterie d'aides à la conduite pour l'électrique

Plusieurs modes de conduite, aux différences plutôt marquées, sont à disposition selon votre usage et vos besoins (Eco, Sport et Neige). Silencieuse et faisant preuve d’une grande souplesse en ville, la MG4 propose en prime plusieurs niveaux de régénération avec, au sommet, un système One Pedal, qui autorise l’arrêt complet au lever de pied. Ce dernier est plutôt naturel et moins violent que chez certains concurrents.

L’intérêt d’implanter une batterie LFP, c’est d’abord son prix, moins élevé qu’une batterie NMC. Cette chimie permet aussi une plus grande longévité car elle peut encaisser un plus grand nombre de recharges sans trop perdre en capacité. En contrepartie, elle est plus sensible aux températures basses, ce qui réduit l’autonomie par temps froid par exemple.

L’autonomie justement est ici homologuée pour 452 km (WLTP). Durant notre essai, nous avons observé une moyenne de 18,8 kWh/100 km sur un parcours mixte (avec une portion d’autoroute) en roulant scrupuleusement aux limitations. Un score dans la moyenne du marché qui autorise, dans nos conditions pas optimales (8 °C et un vent violent), une autonomie de 350 km sans pratiquer l’éco-conduite. En conditions « normales » il sera possible de grappiller une cinquantaine de kilomètres.

Autonomie dans la moyenne

Cette élève moyenne en matière d’efficience offre plusieurs assistances pour les novices dans l’électrique, à commencer par une pompe à chaleur de série qui permet de réduire la consommation sur la batterie de traction lorsque la clim' ou le chauffage tourne à plein régime. Ensuite, elle offre un planificateur d’itinéraires, pas toujours fiable à vrai dire, mais il a le mérite d’être livré de série. Ce dernier indique le nombre d’arrêts, les bornes avec les puissances voulues, la disponibilité (mais elle n’est pas fiable), et propose la charge souhaitée à l’arrivée. Enfin, un préconditionnement de la batterie via la navigation ou manuel est présent pour optimiser les recharges rapides.

Performances de recharge satisfaisantes

À ce propos, le 10 à 80 % est annoncé pour 25 minutes et la puissance maximum de recharge rapide (DC) pour 154 kW. Nous avons effectué le test et nous avons attendu précisément 23 minutes pour passer de 22 à 80 %. Pas ridicule du tout. Performante en recharge rapide au regard de la technologie présente, la MG4 l’est aussi à domicile, proposant de série un chargeur AC de 11 kW, quand les concurrents le proposent en option. Cela permet de faire le plein en une nuit sur une Wallbox.

Un châssis affûté

Sous le châssis, la plateforme « MSP » bénéficie d’optimisations techniques notables au niveau des trains roulants avec une suspension arrière indépendante à 5 bras et une nouvelle direction recalibrée, une configuration proche des compactes européennes.

Le comportement routier de la MG4 se place d’ailleurs au même niveau. L’amortissement est bien calibré, rendant la conduite à la fois confortable et ludique. Le maintien en courbe est irréprochable, tout comme sa maniabilité dans les virages serrés. On aime aussi l’adhérence des pneus Bridgestone livrés de série.

C’est une sensation de légèreté et de maniabilité qui ressort de notre essai, avec peut-être parfois une sensation de délestage du train avant qui invite à la prudence. Mais sur les petites routes, la MG4 offre un plaisir de conduire certain qui nous rappelle que désormais, les marques chinoises sont largement au niveau des marques européennes. Attention toutefois, cette propulsion de 200 ch délivrant un couple instantané de 350 Nm rappelle aussi à l’ordre sur route mouillée où les dérobades sont rapidement recadrées par les aides à la conduite.

À noter que la compacte utilise également un freinage « by wire » sans connexion directe entre la pédale de frein et le circuit hydraulique. Ce système vraiment naturel permet de doser plus finement la pédale et de ne plus ressentir la répartition entre le freinage régénératif et le freinage mécanique qui donne souvent une sensation étrange au volant d’une électrique.