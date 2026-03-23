La concurrence : impuissante

Face à ses concurrentes, la MG4 maintient une position offensive, principalement dictée par un rapport prix/équipement quasi imbattable. Proposée dès 33 490 € en finition Premium, elle se place nettement sous les tarifs d’une Renault Mégane E-Tech (souvent affichée au-delà des 38 000 € à équipement équivalent) ou d’une Volkswagen ID.3, tout en incluant de série des éléments coûteux comme la pompe à chaleur ou le chargeur AC 11 kW. En matière d’autonomie elle se place en milieu de peloton. En somme, si elle concède quelques points sur la finition intérieure ou la fiabilité de son planificateur, la MG4 écrase le marché par sa dotation technologique « tout compris » assortie d’une garantie de 7 ans.

A retenir : attention ça va faire mal

L’adoption de la batterie LFP, bien qu’entraînant une légère baisse de puissance ne sacrifie en rien l’agrément de conduite mis en lumière par un châssis affûté. Si l’efficience reste dans la moyenne du segment, les performances de recharge et les nombreuses aides de série comme la pompe à chaleur, le système One Pedal ou le préconditionnement optimisent l’usage au quotidien. Malgré les nombreuses embûches fiscales sur le marché français MG parvient à rendre sa compacte très compétitive et une fois de plus moins chère que la concurrence. Ainsi la nouvelle MG 4 suréquipée, dotée de nouvelle technologie et d’un intérieur revu à la hausse se négocie à 33 490 €. Soit le prix d’une Megane après bonus. MG va encore plus loin avec des remises trimestrielles. Et pas des petites, au lancement vous pourrez profiter d’un rabais de 6000 €, ce qui amène la facture finale à 27 490 €.

Caradisiac a aimé

Les prix attractifs

L’équipement très riche

La qualité de présentation en hausse

Le comportement routier engageant

La vitesse de recharge correcte

La garantie de 7 ans

Caradisiac n’a pas aimé

Le multimédia en retrait face à la concurrence

La consommation dans la moyenne

Le planificateur d’itinéraires perfectible