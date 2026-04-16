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Mg Mg4

Essai

Comment la MG4 XPower peut-elle coûter 80 933€ de moins qu'une Volkswagen Golf R thermique ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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5. La fiche technique de la MG4 XPower restylée

 

Comment la MG4 XPower peut-elle coûter 80 933€ de moins qu'une Volkswagen Golf R thermique ?

Les chiffres clés

Mg Mg4 (2) EV 64KWH - 320 KW XPOWER
Généralités  
Finition XPOWER
Date de commercialisation 09/03/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,28 m
Largeur sans rétros 1,83 m
Hauteur 1,51 m
Empattement 2,70 m
Volume de coffre mini 350 L
Volume de coffre maxi 1 165 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 885 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 11 CV
Couple 600 Nm
Puissance moteur 435 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 405 km
Capacité batterie 64 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3.8 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
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