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Essai

Comment la MG4 XPower peut-elle coûter 80 933€ de moins qu'une Volkswagen Golf R thermique ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

60  

4. Notre note de la MG4 XPower restylée

 

Comment la MG4 XPower peut-elle coûter 80 933€ de moins qu'une Volkswagen Golf R thermique ?

La MG4 X-Power (435 chevaux, 38 990€ avant remise) s'évalue dans la catégorie des sportives compactes électriqueq qui compte :

-La Cupra Born VZ (325 chevaux, 46 170€ avant bonus).

-La Volkswagen ID.3 GTX (325 chevaux, 46 990€ avant bonus).

-La Tesla Model 3 Performance (460 chevaux, 57 490€).

MG4 XPower restyl&#xE9;e
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 5.91
  • 5.91
  • 5.91
  • 5.91
  • 5.91
 
Rapport prix/équipements
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
 
Sur la route
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
 
Sécurité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,2 /20
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