Comment la MG4 XPower peut-elle coûter 80 933€ de moins qu'une Volkswagen Golf R thermique ?

La MG4 X-Power (435 chevaux, 38 990€ avant remise) s'évalue dans la catégorie des sportives compactes électriqueq qui compte :

-La Cupra Born VZ (325 chevaux, 46 170€ avant bonus).

-La Volkswagen ID.3 GTX (325 chevaux, 46 990€ avant bonus).

-La Tesla Model 3 Performance (460 chevaux, 57 490€).