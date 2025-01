Il ne s’agit pas d’une Mercedes-Benz Classe E rallongée, mais d’une Binz Classe E.

Chez Binz en Allemagne, on part d’une base Mercedes pour la transformer selon les désirs du client en ambulance, en véhicule officiel et même en corbillard. Pour cette Mercedes Classe E modifiée par Binz, il s’agit d’en faire un véhicule d’apparat doté de six portes. Ce modèle, comme pour un modèle de série d’un grand constructeur, il est nécessaire d’effectuer une période de mise au point avant l’homologation.

Comme les prototypes de grands constructeurs, le prototype de la nouvelle Binz Classe E est camouflé. Ce camouflage est présent sur la partie centrale du véhicule, puisque c’est l’adjonction de deux portes supplémentaires et d’un allongement important de l’empattement qui différencie la Binz Classe E d’une Mercedes Classe E « Normale ».

Un intérieur personnalisé selon les goûts du client

S’adapter aux désirs de chaque client, tel est le credo du carrossier Binz qui va proposer cette auto allongée avec un habitacle transformé qui pourra bénéficier de trois rangées de sièges, ou d’une double rangée de sièges (2e et 3e rangs) en vis-à-vis, ou tout autre aménagement que le client désire. Avec Binz et moyennant finances, il n'y a aucune limite aux aménagements intérieurs individuels et un blindage est également possible.

Plus de six mètres de long !

Par rapport à la Mercedes Classe E d’origine qui mesure 4,95 m, on se rend tout de suite compte que l’auto a un empattement démesuré. À l’instar de la précédente Classe E modifiée par Binz qui avait vu son empattement augmenté de 111 cm, selon toute vraisemblance, la nouvelle Binz Classe E basée sur la sixième génération devrait dépasser les six mètres de long et afficher, selon nos estimations, 6,06 m (4,95 m + 1,11 m). Autant dire qu’il faut un garage adapté pour y stationner ce genre de véhicule, qui est plus long qu’une Mercedes Classe S Maybach (qui va être restylée prochainement) qui mesure pourtant 5,47 m de long.