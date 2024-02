Il roule jusqu'à Dakar avec sa 911 Dakar

La Porsche 911 Dakar est-elle vraiment capable de se rendre à Dakar ? Pour le vérifier, un fan de la marque a pris la route du rallye-raid au volant de sa voiture totalement d'origine. De quoi prouver de manière insolite l'endurance et les capacités tout-terrain de la série spéciale produite en hommage à la 953 victorieuse en 1984.

Détail amusant, son trajet n'a pas débuté de Paris mais du Porsche Zentrum Inntal situé à Rosenheim en Allemagne. Le parcours réalisé sur 18 jours et 7000 kilomètres mettait la mécanique a rude épreuve avec des températures négatives dans les Alpes, des chemins cassants empruntés au rallye Africa Eco Race et des variations de 30 degrés Celsius entre le jour et la nuit dans le désert.

La Porsche 911 Dakar, une série vraiment spéciale

Pour rappel, il est trop tard pour signer pour une Porsche 911 Dakar neuve. Les 2500 exemplaires prévus sont effectivement tous vendus. L'auto embarque un flat 6 biturbo de 480 chevaux et une boîte double embrayage PDK à huit vitesses. Même si le tableau des performances indique un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et une vitesse maximale de 240 km/h, la partie la plus intéressante du modèle concerne sa philosophie offroad avec des pneus spécifiques, une garde au sol surélevée de 50 mm par rapport à une 911 GTS ainsi qu'un système de levage lui faisant gagner sur commande 30 mm supplémentaires pour atteindre les 80 mm. Cerise sur le gâteau, pour un vrai départ façon rallye-raid, le volant permet d'activer le Rallye Launch Control spécialement conçu pour un maximum d'adhérence sur terrain glissant.