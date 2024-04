Il tente de prendre les escaliers avec sa Volkswagen

Excepté pour réaliser une cascade spectaculaire dans le cadre d'un tournage de film, le fait de prendre les escaliers en voiture se termine rarement bien. La preuve avec le conducteur de cette citadine Volkswagen Gol coincé au Brésil de manière insolite dans un parking souterrain.

Comment en est-il arrivé là ? Amateur de foot, il cherche après le coup de sifflet final du match entre Cruzeiro et Botafogo à rentrer chez lui depuis son lieu de stationnement. Sauf que, mauvaise surprise, il ne parvient pas à trouver la rampe permettant de sortir. Laissé de tourner pendant plusieurs dizaines de minutes, il se lance : les escaliers deviennent à ses yeux une alternative valable. La suite est visible dans la vidéo qui suit.

Le service de dépannage a mis au total environ une heure et trente minutes à extraire la voiture de cette position peu académique. Au final, plus de stress que de mal. L'automobiliste est par la suite rentré chez lui avec sa Volkswagen Gol. Pour rappel, cette auto reprend comme base l'ancienne urbaine Volkswagen Polo afin de réduire au maximum son prix sur le marché brésilien. La version la plus abordable facturée sur cette génération un peu plus 6000 € embarque un bloc essence 1,6l atmosphérique de 101 chevaux associé à une boîte manuelle cinq rapports. Une stratégie de maîtrise des coûts également employée par le passé avec Dacia et la Sandero qui remployait de nombreux éléments techniques de la retraitée Renault Clio deuxième du nom.