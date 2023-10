Il tente la Coccinelle façon Rolls-Royce

Un Italien publie sur la toile une vente très étonnante. L'annonce en question concerne une fascinante Volkswagen Coccinelle transformée avec des attributs bien plus prestigieux que d’origine. La découvrable allemande reçoit en effet des éléments habituellement réservés aux grandes berlines de luxe Rolls-Royce.

Le véhicule disponible dans la ville de Palo del Colle repose sur une Volkswagen Coccinelle Cabriolet Karmann de 1972. Une immense calandre verticale, des formes cubiques pour la carrosserie, une peinture biton, des projecteurs semblables à ceux de la Silver Shadow et l’incontournable mascotte Spirit of Ecstacy sont de la partie. Enfin, des placages en bois dans l’habitacle complètent l’ensemble. Les plus observateurs remarqueront dans la galerie des photos que la "Cox Rolls" affiche un état de présentation nécessitant quelques restaurations. La capote en toile a plusieurs trous tandis que la lunette arrière ne tient plus qu'à un fil.

Une découvrable pas si abordable

D’après l’annonce publiée sur la plateforme Facebook Marketplace, signer pour une telle voiture demandera un chèque de 9 500 euros. Une coquette somme compte tenu du fait qu’une vraie Rolls-Royce Silver Shadow s’échange en Italie contre un peu moins de 15 000 euros. Cela explique sans doute pourquoi cette Coccinelle n’a pas trouvé preneur plus de cinq semaines après sa mise en vente sur le réseau social.