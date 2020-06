Il vole une Porsche puis l'accidente immédiatement

Non, les voleurs ne sont pas toujours des fins calculateurs comme Memphis Raines dans le long-métrage iconique 60 Secondes Chrono. La preuve avec cette histoire rapportée par nos confrères de la publication australienne Boss Hunting. La victime : une Porsche 911cru 991 en version GTS.

D'après les témoins, le voleur s'est présenté comme étant le propriétaire du véhicule pour s'emparer de la sportive au centre de lavage Magic Hand situé dans la banlieue ouest de Melbourne. L'usurpateur s'est même targué d'un "travailler dur permet d'avoir une voiture de ce calibre" face aux compliments de l'employé étonné mais contemplatif de la réception.

Quelques minutes plus tard et avec moins d'un kilomètre parcouru, le voleur perdait déjà le contrôle de la belle allemande en percutant plusieurs voitures à la première intersection croisée avant de prendre la fuite. Il n'en fallait pas plus pour le mettre dans le collimateur des forces de l'ordre locales. La police le cueillait alors sans difficulté un peu plus loin. D'après le rapport des autorités, les dégâts dépassent allégrement les 146 000 dollars australiens (soit l'équivalent de 89 000 euros).