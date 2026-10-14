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Suzuki Swift

Il voulait une Mini Coupé, mais n’avait qu’une Suzuki Swift : voici le résultat

Dans Tuning / Fun

Adrien Raseta

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En Indonésie, un automobiliste a transformé son urbaine Suzuki Swift en une surprenante réplique de Mini Coupé. Désormais proposée à la vente sur la plateforme Facebook Marketplace, cette création artisanale réserve quelques surprises.

Il voulait une Mini Coupé, mais n’avait qu’une Suzuki Swift : voici le résultat

Certains rêvent de transformer leur voiture en Ferrari ou Bugatti. En Indonésie, un automobiliste a préféré une ambition plus modeste : métamorphoser sa citadine Suzuki Swift en Mini Coupé ! Une réplique étonnante, inspirée du modèle britannique commercialisé entre 2011 et 2015.

Pour parvenir à ses fins, le propriétaire a profondément modifié la carrosserie de sa petite japonaise. Projecteurs ronds, calandre spécifique, jantes blanches et boucliers redessinés donnent le change. Mais le plus gros travail concerne comme sur la Mini face aux versions traditionnelles le pavillon. Un carrossier s’est chargé de le raccourcir pour accueillir une lunette arrière inclinée et un aileron fixe. À bord, la planche de bord Suzuki demeure. Elle s’accompagne d’une sellerie en similicuir. Les tapis siglés Toyota Racing Development (TRD) ajoutent une touche de confusion.

Il voulait une Mini Coupé, mais n’avait qu’une Suzuki Swift : voici le résultat

Une Mini au cœur japonais

Sous le capot, cette création conserve vraisemblablement son quatre cylindres atmosphérique de 1,5 litre associé à une transmission automatique CVT. Avec sa base de Swift de 2011, elle est actuellement proposée sur Facebook Marketplace pour 129 millions de roupies indonésiennes -6 200 euros environ au cours actuel-. Le vendeur assure que tout fonctionne parfaitement.

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